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雲林斗六鐵路高架化卡太久 張麗善盼中央秉公協助

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林報導
雲林斗六市區鐵路高架化案將消除市中心7處平交道，圖為鎮北平交道，尖峰時間車輛要等待許久。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六市區鐵路高架化案將消除市中心7處平交道，圖為鎮北平交道，尖峰時間車輛要等待許久。記者陳苡葳／攝影

雲林斗六市區鐵路立體化案預計做高架鐵道約6.5公里，不過可行性評估案卡關5年，居民擔心胎死腹中。縣長張麗善昨天說，「被刁難才會遲遲沒下文」，交通部近期要求依物價指數修正預算，還認為斗六人口下降恐經濟效益不彰，縣府上月已補件，希望中央秉公協助；立委劉建國說，持續促案成形。

張麗善25日在縣政說明會斗六場，提及鐵路立體化評估案多次被要求修正的原由，居民正反意見不一；她昨受訪解釋，斗六市人口數下降是否使經濟效益不彰，當地有工業區，上半年淨遷入人口是全縣最多，若以少子化當理由，那不只雲林縣有問題，且縣內農地超過6成，土地價值相對都市當然沒那麼值錢，中央不該「用台北看天下」。

縣府預計下月議會臨時會專案提出鐵路立體化增編預算，議會民進黨團總召張維崢批，縣府行政效率牛步還甩鍋中央；國民黨團總召李明哲認為，中央有意見應一次說明清楚，降低來回修正而延宕時程。

縣府工務處解釋，可行性評估委託的廠商曾在宜蘭、新北等做多個鐵路高架化案，專業上無問題。

縣府2017年開始執行斗六市區鐵路立體化可行性評估，預計高架鐵道約6.5公里，完工後可消除7處平交道、3處陸橋及2處地下道，2020年3月起交通部相關單位來回審查，5月再開審查會議，縣府6月底送出最新修正報告書，盼早日啟動綜合規畫、進入建設。

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