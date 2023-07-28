台南柳科擬建焚化爐 地方強烈反對

台南柳營科技園區內將設置焚化爐，預計3年後運轉，居民反對認為柳科長期飄異味，焚化爐會讓居住環境更惡劣，後天擬動員至少500人宣示反對到底；市府指出，此案依法審議通過，會做好環保把關。另，官田區某木資材暫置整理場日前被查出用地不合法，4天前突然失火，悶燒至今，市府將先依空汙法開罰，並蒐證依廢棄物清理法移請法辦。

位於柳營區篤農、重溪里間的柳營科技園區2013年啟用，目前74家廠商進駐，48家營運中，涵蓋化學製品、塑膠、機械、電子、紡織、藥品、金屬製品業等，園區每天產出30多公噸事業廢棄物，長期委外處理，因此決定自建焚化爐。

柳科園區5月底獲環保署通過環差分析，未來焚化爐每日最大處理量80公噸，為達到運轉規模，還會收受南市轄管工業區的事業廢棄物，只是篤農、重溪多數里民認為看到媒體報導才知道要設焚化爐，一面倒反對。

「沒得商量，絕對反對到底！」已連任7屆的篤農里長陳献堂說，柳營科學園區長期飄出異味，鄰近更有地下水井的水質變色，且每到夏天，南風一吹，位於下風處的篤農、重溪里約4000名居民首當其衝，連重溪國小學生都被迫轉學，學生人數銳減。

市府回應，焚化爐可一勞永逸，解決事業廢棄物難題，未來環保局、經發局會做好環保把關及加強敦親睦鄰，排除外力興建。據了解，多日來市府與居民溝通無效，30日下午至少有500名居民將集結在重溪活動中心宣示反對到底，1名居民說，「不要任何回饋金，只希望撤銷此案」。

官田區的樹枝木資材暫置整理場面積約2400坪，南市環保局發現此場未合法申請，且是一般農業用地，不料該場24日清晨起火，因堆放大量樹枝，連日持續悶燒冒出濃濃白煙，當地里長電話被民眾打爆，昨杜蘇芮颱風也未帶來雨勢，消防人員持續排班灌救、警戒，也同步開挖，避免延燒。