颱風逼近環境消毒變困難 雲林登革熱確診多6例全在熱區

中度颱風杜蘇芮暴風圈已觸陸，中央氣象局預報將帶來強風豪雨，雲林縣今日上半天天氣陰涼，縣府登革熱防治人員把握時間清潔消毒環境，衛生局表示，今天仍有6例確診個案，均來自古坑鄉，下半天天氣轉陰也開始下雨，增加消毒防治難度，民眾務必做好環境整理，不要在瓶罐或容器中儲水。

雲林縣今天有6例登革熱確診個案，皆住在古坑鄉，均是昨日、今日被診所、醫院及快篩站檢出通報的案例，全縣至今已累計97例，遍布在古坑鄉（87例）、斗六市（7例）、台西鄉（1例）、虎尾鎮（1例）、林內鄉（1例）。

衛生局強調，颱風來勢洶洶，除做好防颱準備，也要妥善整理閒置雜物、清除容器積水，避免雨水堆積演變成孑孓溫床，孳生病媒蚊，尤其雨後要檢查家戶內外的水桶、水缸、花盆及底盤、帆布、廢棄輪胎等是否有積水，用不到的應保持乾淨或加蓋。

由於現在正值古坑鄉竹筍收成期，縣府提醒，筍農在收割後留下的竹筒，可考慮用塑膠袋套住，再用橡皮筋綁住，隔絕病媒蚊在積水處產卵；各公私場域所有人、管理人、使用人應主動清除孳生源，若經查獲將處1200元以上罰鍰。