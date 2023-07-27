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風雨無阻進軍新加坡 南市西施、金煌芒果掀搶購
南市府行銷芒果風雨無阻，由副市長趙卿惠率團出訪新加坡，今在當地開記者會行銷台南西施與金煌芒果，已獲逾5噸及文旦和相關產品2只貨櫃訂單，因市場反應熱烈，將緊急追加數量。
台南市政府農業局今下午說，市長黃偉哲原26至28日訪新加坡，因杜蘇芮颱風來襲，指派副市長趙卿惠帶率領農業局長李建裕等人出訪，今在新加坡百麗宮CS Fresh Gold Supermarket開芒果行銷記者會，行銷台南西施、金煌芒果。
此次台南西施芒果、金煌芒果成功上架新加坡冷藏公司（Cold Storage）連鎖超市，除趙卿惠副市長、駐新加坡台北代表處代表童振源外，該超市DFI零售集團產品總監Ruth McLennan、市場部總監李奕翰均出席記者會。
趙卿惠等人在記者會上也利用台南芒果、紅文旦等食材，調製出台式楊枝甘露手搖飲，並舉辦試吃試喝活動，大受當地民眾好評。
農業局指出，此次訪星期間，也陸續展開文旦、漁產、蘭花、冷凍水果之洽商，積極與新加坡三大連鎖超市職總(NTUC FairPrice)、冷藏公司（Cold Storage）、昇菘超市等高層進行合作洽談，提升星國民眾對台南農產品認同。
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