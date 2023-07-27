南市前瞻軌道補助執行率24% 捷運一期藍線拚2026動工

中央前瞻軌道建設進展與經費分擔備受關注，台南市政府表示，獲前瞻特別預算前3期補助2.254億元，進行台南捷運優先路網可行性評估，執行率為24%，已完成第一期藍線、藍延線及紅線可行性評估，進度最快的藍線一期綜合規畫送交通部審查中，主要是捷運造價昂貴，中央很慎重，可行性評估都要送中央審議核定，才能再進入下一階段的綜合規畫，可行性評估各縣市執行率都不會很高。

市府表示，中央前瞻預算分4期補助已經結束，台南捷運未來興建是由交通部工務預算支付，進度最快的第一期藍線，全線長度約8.39公里，共設置11座高架車站及1座維修機廠，採高架跨座式單軌系統，所需建設經費約為392.56億，地方負擔比例約42.71％，市府要分擔155億元，中央負責237億元，盼爭取2023年獲中央核定，2026年開工，目標6年完工。

對於民眾黨主席柯文哲指前瞻軌道建設是「錢坑」，市府指出，軌道建設未形成路網前會有陣痛期，台北市最先只有木柵線和淡水線時，營運也虧損，但北市得天獨厚又擁有豐富資源，捷運很快一條一條開通，形成路網每日運量才能達到200多萬人次，高雄和台中目前正在經歷台北之前的陣痛期。

市府說，台南捷運採高架跨座式單軌系統，工程造價相較地下型式捷運造價少很多，且建設預算是分年編列，透過捷運站區周邊容積增效、稅收增額及開發土地等挹注，不會有錢坑的疑慮，台南市目前都靠公路運輸，原有道路狹小易壅塞，極需透過捷運建設重新檢視道路建設，並串聯府城、南科、沙崙綠能智慧園區3大核心。