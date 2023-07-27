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女子太累騎車醫院前犁田 機車瞬間成火球

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
台南市一名邱姓女子，騎車回家路上自摔，車子向前滑行後起火，瞬間成唯一團火球。圖／民眾提供
台南市一名邱姓女子，騎車回家路上自摔，車子向前滑行後起火，瞬間成唯一團火球。圖／民眾提供

台南市1名21歲的邱姓女子今天下午3許騎機車，行經佳里奇美醫院前路段時一個失神突然自摔，機車倒地後還向前滑行，隨後起火燃燒，瞬間成為一團火球，消防人員到場後趕緊將火勢撲滅，女子則身體多處擦傷，救護人員將她帶到對面醫院急診室治療，並無大礙，體內也無酒精反應。

南市消防局27日下午3時32分接獲報案，佳里奇美醫院前道路有民眾自摔，救護車趕到現場時，機車已經全面燃燒，邱姓女子摔車後倒地，車子向前滑行後才起火，所幸未受波及，路過車輛也紛紛閃避，消防局勤務中心則趕緊調派消防車前來滅火。

邱女臉部、手腳都有擦傷，她向警方表示，疑似因太過疲勞，經過路口後突然恍神自摔，經酒測後沒有酒精反應，事故及機車起火原因仍有待進一步釐清。

邱姓女子自摔後機車向前滑行起火，路過車輛趕緊躲避。圖／民眾提供
邱姓女子自摔後機車向前滑行起火，路過車輛趕緊躲避。圖／民眾提供

自摔 酒精 奇美醫院

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