女子太累騎車醫院前犁田 機車瞬間成火球

台南市1名21歲的邱姓女子今天下午3許騎機車，行經佳里奇美醫院前路段時一個失神突然自摔，機車倒地後還向前滑行，隨後起火燃燒，瞬間成為一團火球，消防人員到場後趕緊將火勢撲滅，女子則身體多處擦傷，救護人員將她帶到對面醫院急診室治療，並無大礙，體內也無酒精反應。

南市消防局27日下午3時32分接獲報案，佳里奇美醫院前道路有民眾自摔，救護車趕到現場時，機車已經全面燃燒，邱姓女子摔車後倒地，車子向前滑行後才起火，所幸未受波及，路過車輛也紛紛閃避，消防局勤務中心則趕緊調派消防車前來滅火。