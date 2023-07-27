斗六市區鐵路高架化難產？ 張麗善籲中央應秉公補助

雲林縣斗六市區鐵路立體化計畫案可行性評估卡關5年，地方擔心胎死腹中，縣長張麗善表示，她5月親赴交通部參加審議會，中央要求縣府依物價指數修正預算，還認為斗六市人口下降、未來經濟效益不彰等，縣府照做，並於6月底補正送件，希望中央秉公協助；持續關注此案的立法委員劉建國認為，每一關都要很謹慎，縣府提出的規畫要禁得起主管機關認可，他會持續促案成形，早日確定施工。

雲林縣政府2017年開始執行斗六市區鐵路立體化可行性評估，預計高架鐵道約6.5公里，可消除7處平交道、3處陸橋及2處地下道；2020年3月由交通部鐵道局召開初審會議，後歷經1年多來回修正，2021年11月獲發台鐵局同意函再送鐵道局審查，去年3月交通部召開第2次初審會議並提出修正意見，修正1次續審，張麗善於今年5月參加第18次審查會議，6月底送出最新修正報告書。

張麗善指出，縣府按要求依物價指數調整預算，不過針對斗六市人口數下降，她反駁當地有工業區，上半年淨遷入人口是全縣最多，若以少子化當理由，那不只雲林縣有問題；另縣內農地超過6成，土地價值相對都市雖沒那麼值錢，但中央不該「用台北看天下」，直言被刁難才會遲遲沒下文。

劉建國表示，根據最近一次審查意見指出，此案尚有工程經費估算、經濟效益、財務計畫等合理性、正確性、邏輯性與推動必要性，及社經環境、交通需求、觀光及產業發展特性等待檢討補充；縣府補正送審，鐵道局也於本月6日受理，目前審議中，這過程須考量大眾交通安全、都市發展等面向，而縣府委託專業工程公司執行，所提出的規畫本應禁得起檢驗。

縣府預計於下月縣議會臨時會中提出專案報告增編預算；對此，民進黨團總召張維崢砲轟縣府行政效率「牛步」還甩鍋中央，呼籲要跟上專業腳步；國民黨團總召李明哲認為，中央絕對可以幫忙，有意見應一次說明清楚，降低因來回修正而延宕時程的可能，讓此案早日啟動綜合規畫，進入建設階段。