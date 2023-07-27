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影／官田木材暫置場悶燒3天還沒滅！一查竟是業者未合法申請堆放
台南市官田區一處樹枝木資材暫置整理場，24日清晨突然發生火警，由於現場堆放大量樹枝，火勢持續悶燒，過了3天還無法完全撲滅，且不斷冒出陣陣濃煙，隨著風勢飄散到村落，民眾抱怨連連，且消防隊人車得到場輪班滅火及警戒，占用消防資源甚鉅，據了解，該處是一般農業用地，堆置場未合法申請設置，近期被南市府環保局盯上，蒐證後已函送檢調偵辦，沒想到竟發生大火，現在先依空汙法進行告發，裁罰金額待檢驗報告出爐才能確定。
這處樹枝木資材暫置整理場位於官田區南廍里，土地面積約2400坪，24日起火當天，火勢從入口處一路延燒，消防局接獲報案後，調派超過15輛消防車前往現場灌救，並以怪手開挖救災，避免波及到一旁的太陽能光電場，但堆置的枝材數量太過龐大，宛如一座小山丘，火勢悶燒一時無法撲滅。
由於該處水源缺乏，得靠著水箱車接力送水，南市消防局每天得安排12部消防、水箱車到場，鄰近四個消防大隊都需排班支援，在地義消也輪班協助，前幾天氣候炎熱，警義消苦不堪言，濃煙則因低氣壓沉降，卡在村落中久久無法散去，當地里長電話被民眾打爆，今天濃煙因颱風來襲「飄向北方」，恐怕又有其他居民遭殃，只希望颱風能帶來雨勢，趕緊將火勢撲滅。
據了解，業者租用該處土地，用來堆置樹枝木資材，並做為堆肥使用，但據當地居民透露，長期以來有看到貨車載運，但多半「只進不出」，最後就堆成一座小山；南市府環保局指出，稽查小組發現，該廢木材貯存堆置場未合法申請設置，已依違反廢棄物法函送台南地檢偵辦，後續發生火災部分，則依空污法32條進行告發，但裁罰金額要等檢驗報告等相關佐證資料出來才能確定。
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