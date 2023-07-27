麥寮排水舊堤決口難抵洪氾 立委請5河局協助應急保固

杜蘇芮颱風暫不影響雲林，但位於麥寮後安大排支流的東西向水溝老舊破損，眼看強大豪雨將至，村民擔心會再潰堤成災，立委蘇治芬邀請5河局長吳明華趕往會勘，將採取應急工程後再規畫整修，此外虎尾雲92線道路整修問題，蘇治芬也會同公路總局向里民說明，預定年底動工。

麥寮鄉後安村後安大排東西向支系渠岸老舊破損嚴重，先前沿線土堤被被洪雨沖毀，造成角塭流失，業者以沙包應急，魚塭岌岌可危，養殖村民擔心杜蘇芮颱風帶來豪雨，將再遭洪氾重創，麥寮鄉代林森敏等多人透過前麥寮鄉長許忠富向立委蘇治芬陳情，今天會同縣議員蔡永富、許留賓、顏嘉葦等人與五河局緊急會勘。

林森敏等人指著破舊不堪的溝渠土堤和一排排沙泡，說上次大雨，洪水四處流竄，老舊土堤根本無法抵擋洪氾，發生決堤，沙包暫時堵住土堤缺口，但十分脆弱，根本無法抵擋風風暴雨，一旦再決口，便會發生骨牌效應，讓大排流域範圍的數十公頃養殖魚塭都潰堤遭殃。

前鄉長許忠富等人說，該區排水堤岸還是老舊低矮的土堤，年久失修，根本不堪一擊，眼看杜蘇芮來勢洶洶，這兩天風雨很小，但未來幾天豪雨將至，該區舊堤已難抵強洪，務必先行搶修保固，度過這波颱風再研究全面整修。

由於該區排水和水路交錯複雜，在釐清排水權責後，蘇治芬也當場致電給水利署長賴建信，請水利署先協助應急工程。五河川局長吳明華也指出，緊急措施將以災後復建工程強化現有設施，也將請雲林縣府盡快提報整建計畫做為中長期改善，河川局會全力協助。