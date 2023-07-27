對抗登革熱！校園成立「嗡嗡社」 國衛院把公衛防治變成生活習慣

2015年台南發生100多人死亡的登革熱疫情，其中北區最嚴重，國衛院輔導延平國中成立全台第一個與公衛結合的社團課程「嗡嗡社」防蚊實驗社團，教育局進而推動深耕計畫，已有12所國中加入。學生透過課程了解蚊子，進而把登革熱防治觀念與知識帶入社區與家庭。國家蚊媒傳染病防治研究中心計畫推動人黃旌集認為，此深耕計畫足以為其他縣市參考。

今年登革熱疫情再度拉警報，衛生局長蘇世斌日前參加「嗡嗡社」防蚊實驗社團6周年慶，認為這樣的社團課程應該推廣到更多學校。國家蚊媒傳染病防治研究中心計畫推動人黃旌集認為，若能將公共衛生防治工作轉換成學生和家長們的日常生活習慣，那就代表這項防治工作非常成功，此深耕計畫足以作為其他縣市或其他國家參考的最好模組。

延平國中校長杜俊興表示，2015年登革疫情控制後，國衛院認為滅蚊由社區里長及老人家來做還不足，建議把登革熱防治教育推動到學校，由於北區是登革熱疫情最嚴重的行政區，由區公所邀集10餘所國中小開會討論，國家蚊媒中心在會中提出「校園病媒蟲在地生活深耕計畫」的構想並尋求合作的學校，該校表達意願，2017年成立「嗡嗡社」防蚊實驗社團，隔年教育局也推動此深耕計畫，目前已有12所加入深耕計畫。

教育局表示，與國衛院合作推動深耕計畫後，鼓勵各國中以教師帶領社團模式進行校園登革熱防疫教學，透過課程設計與教學，培養學生正確的防疫觀念、態度及行為，並擴展至家庭、社區，激發學校、家庭及社區防疫知能與危機意識，構築校園與社區整體登革熱防疫網，進而提升防疫效能。

教育局長鄭新輝說，推動深耕計畫課程不只增強學童的登革熱防疫觀念，更是透過結合科學觀察、人文關懷及在地生活等眾多元素，擺脫以往傳統的教條式宣導，透過許多簡單、有趣的手作實驗課程讓學生了解登革熱防疫知識。

杜俊興說，嗡嗡社也發展出多項課程，如讓學生探討廟宇裡的許願池為何沒看到孑孓的原因，以及製作誘蚊陷阱等，也分享成果，期待更多學校加入行列。