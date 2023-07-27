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睽違4年台灣閃亮之星棒球 9月雲林復賽歡迎觀賽做公益

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
睽違4年的台灣閃亮之星愛老人公益棒球賽將於9月2日再度復賽，雲林縣長張麗善和百歲阿嬤開球熱身，籲請大家踴躍購票。記者蔡維斌／攝影
睽違4年的台灣閃亮之星愛老人公益棒球賽將於9月2日再度復賽，雲林縣長張麗善和百歲阿嬤開球熱身，籲請大家踴躍購票。記者蔡維斌／攝影

睽違4年的台灣閃亮之星愛老人公益棒球賽，將於9月2日再度在雲林斗六棒球場復賽。公益球票每張兩百元，預定出售1萬個座位，即日起開始售票，華山基金會今天邀請台灣閃亮之星隊員藝人黃鐙輝、雲林縣長張麗善及華山百歲阿嬤等人齊聚揮棒，為球賽代言，籲請大家踴躍購票捐愛。

因疫情停賽約4年的台灣閃亮之星棒球隊「愛老人明星公益棒球賽」，今年將恢復比賽，幫偏鄉獨居老人募款，華山基金會今天邀請台灣閃亮之星藝人黃鐙輝、雲林縣長張麗善、縣議員王鈺齊、陳乙辰、社會處長林文志、虎尾鎮長丁學忠、鎮代主席林嘉弘等人穿著棒球裝，和華山服務的老人，齊聚虎尾農工揮棒，為愛心球賽暖身。

今天的暖身開球儀式，由藝人黃鐙輝擔任投手，百歲施阿嬤坐著輪椅擔任打擊手，揮棒後由縣長幫忙推著輪椅跑壘，眾人一起傳遞愛心球，呼籲「9/2不見不散」，期待萬人響應用愛揮出人生的全壘打。

張麗善指出，華山基金會長期照護老人，尤其幫失能臥病老人沐浴更衣，無微不至令人感動，疫情影響不僅愛心球賽停辦4年，各行業景氣受挫捐輸資源銳減，今年再次恢復在雲林斗六棒球場舉辦「2023愛老人明星公益棒球賽」，公益門票每張200元，預計出售1萬張票，由年代購票系統售票，每賣出7張球票，就能幫助雲林在地弱勢老人1個月服務經費，盼大家和親朋好友相招來看明星打棒球做公益。

華山基金會區長廖倖玉指出，今年預計參賽的藝人有阿翔、白吉勝、董事長樂團、黃鐙輝、藍波、李明洋、江宏恩、鯰魚、馬國畢等約40人，分成紅白2隊對抗賽，精彩可期，期待大家能把萬個愛心席位全坐滿，表達對弱勢老人關懷。 華山基金會同步推行中秋送愛行動，可打專線（05）632-8122謝站長洽詢。

睽違4年的台灣閃亮之星愛老人公益棒球賽，將於9月2日再度在雲林斗六棒球場復賽，門票每張200元，預計出售1萬張，籲請大家踴躍購票。記者蔡維斌／攝影
睽違4年的台灣閃亮之星愛老人公益棒球賽，將於9月2日再度在雲林斗六棒球場復賽，門票每張200元，預計出售1萬張，籲請大家踴躍購票。記者蔡維斌／攝影
睽違4年的台灣閃亮之星愛老人公益棒球賽，將於9月2日再度在雲林斗六棒球場復賽，門票每張200元，預計出售1萬張，籲請大家踴躍購票。記者蔡維斌／攝影
睽違4年的台灣閃亮之星愛老人公益棒球賽，將於9月2日再度在雲林斗六棒球場復賽，門票每張200元，預計出售1萬張，籲請大家踴躍購票。記者蔡維斌／攝影
睽違4年的台灣閃亮之星愛老人公益棒球賽將於9月2日再度復賽，雲林縣長張麗善和百歲阿嬤開球熱身，籲請大家踴躍購票。記者蔡維斌／攝影
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