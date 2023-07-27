官民攜手推動阿里山申請世界遺產 嘉義製材所竹編中心活化轉型

國際知名嘉義阿里山申請世界遺產邁大步，阿里山世界遺產協會經營阿里山林業鐵路及文化資產管理處，轄管的檜木老建築嘉義製材所竹編中心，活化轉型改造「貳陸陸杉Space」複合式共享空間，上午慶祝開幕，為阿里山林業中心增添新亮點。

「2663世遺之路、邁向成功道路！」阿里山林鐵及文資處長黃妙修、嘉義林管處、嘉市文化局代表、阿里山世遺協會理事長郭盈良、議員蔡文旭、林瑋軒、王浩等來賓，拿手舉牌喊口號，慶祝貳陸陸杉Space複合式共享空間開幕。

阿里山腳下嘉義製材所曾被譽為「東洋第一」，其中竹編中心閒置，阿里山林鐵及文資處委託阿里山世遺協會經營活化轉型，打造全台唯一擁有歷史建築、杉池大草原及文創市集複合式共享場域。

郭盈良說，製材所園區「木頭人市集」進駐4年，協會考量需要與不同社群交流連結據點，經營複合式共享空間，取名「貳陸陸杉」呼應阿里山最高峰大塔山海拔高度2663公尺，取國字大寫及諧音「杉」，提供閱讀辦公、咖啡小食、沙龍講座及企業包場等服務。

「勿忘邁向阿里山世界遺產初衷！」黃妙修說，明年阿里山林鐵全線通車，沿線車站整修，打造檜木福森號車廂，增購9組小火車，增聘司機等工作人員，北門車站整修，大飯店招商中，為申請世界遺產，民間團體及海外友人專家協助，積極準備，期望全新複合式空間開幕，大家攜手努力推動。