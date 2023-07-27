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最高齡82歲一輩子熱心公益 南市勞工模範父親20人名單出爐

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市勞工局長王鑫基（右）與今年勞工模範父親蔡朝安。圖／勞工局提供
台南市勞工局長王鑫基（右）與今年勞工模範父親蔡朝安。圖／勞工局提供

台南市勞工局今天公布勞工模範父親當選名單共20名，勞工局長王鑫基表示，勞工爸爸是家中經濟支柱，也是家人最大的靠山，當選的勞工模範父親，品德表現人人稱讚，並且不吝付出心力貢獻社會，豐富的人生歷練與感悟，都值得大家細細品嘗，也能從中習得良好風範。表揚大會7月29日在善化啤酒廠2樓大禮堂舉行。

今天邀請獲獎的蔡朝安分享，他從事水電工作逾47年，自2002年加入台南市電氣業職業工會以來，積極配合工會推動各項勞工教育、在職訓練、社會公益等，工會評鑑連年獲優等肯定。為人誠懇寬厚，協助工會辦理各項公益活動，自2014年起投入修繕志工行列，協助勞工局辦理弱勢職災家庭房屋修繕服務，榮獲台南市模範勞工、中華民國電氣業全國總工會模範勞工。日前也捐助勞工局辦理的弱勢家庭房屋修繕材料費，局長王鑫基特別頒贈感謝獎致意。

勞工局表示，今年度獲選得勞工模範父親最高齡82歲的李三井，曾擔任台灣區消防器材工業同業公會監事、理事，為人熱心善良，長期參與里內公益活動，不吝慷慨解囊扶弱濟貧，關懷獨居老人，資助單親學童免費午餐，造福社區弱勢族群；80歲的洪文添，曾任多屆大台南市水電裝置職業工會會員代表，從事水電工作40多年，平時熱心推動勞工事務，服務同業，堪為楷模，擔任社區照顧關懷據點志工，無論是關懷訪視、送餐服務、活動協助、清潔維護等，均樂於付出，盡心盡力，里民皆非常感謝。

台南市今年度勞工模範父親當選人計有20名，分別為李三井、洪文添、陳森田、楊福進、謝木村、李清朝、陳益良、郭智益、林家正、蔡朝安、王永華、許文科、林木崑、林慶文、陳憲堂、王坤永、邱隆田、蔡炳輝、蔡慶榮、蔡福華。

台南市勞工模範父親蔡朝安。圖／勞工局提供
台南市勞工模範父親蔡朝安。圖／勞工局提供
台南市公布20位勞工模範父親名單，並邀請獲獎的蔡朝安分享。圖／勞工局提供
台南市公布20位勞工模範父親名單，並邀請獲獎的蔡朝安分享。圖／勞工局提供

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