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嘉義海埔新生地需新建抽水站 盼中央盡速核定經費

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁（中）今到布袋鎮岑海里視察排水工程，嚴防颱風暴雨致災。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（中）今到布袋鎮岑海里視察排水工程，嚴防颱風暴雨致災。記者黃于凡／攝影

嘉義縣布袋鎮岑海里是海埔新生地，每逢退潮就低於海平面，去年5月豪雨傳出海水倒灌災情，縣府規畫新建2座抽水站，1座明年4月完工、1座仍在爭取經費。地方居民喊話，盼抽水站加速完工，也希望整修排水溝、加蓋，不要再讓岑海里真的沈海裡。

岑海里長翁億頴，岑海里備有8台移動式抽水機，4台在高跟鞋教堂、4台在布袋魚市場，還有13固定式抽水機，今年4月最強春雨時已奏效，不像之前每逢大雨就淹水，但颱風瞬間雨量不可小覷，盼抽水站加速完工，避免災情。

水利處指出，海埔新生地南側抽水站每秒抽排4.4公噸雨水，排水量能較不足，規畫新建抽水站每秒抽排9公噸雨水，但因腹地不足，需拆除原抽水站才能新建，也會串連周圍箱涵分散排水壓力，預計經費需2億多元，已向中央爭取盼盡速核定。

布袋鎮民代表會副主席蔡石鵬也說，岑海里多處排水溝都未加蓋，雨水沖刷易將廢棄物沖進排水溝，導致堵塞無法及時洩水；另，部分排水溝有樹根問題，路樹竄根到排水溝裡，盼縣府協助整修排水溝並加蓋。

縣長翁章梁說，過去已核撥經費給前鄉長陳鳳梅規畫排水溝更新，責成縣府局處長盤點過去計畫，現在由現任鎮長蔡瑋傑接手，向縣府對接改善排水溝工程，若工程進度無法跟上雨季，先採移動式抽水機，務必改善淹水問題。

水利處表示，為改善海埔新生地東側排水，在鹽館溝排水海風長堤旁抽水站，斥資318萬元增設2座集水井，預計今年9月25日完工，應急解決排水問題；另，高跟鞋教堂旁斥資約1.69億元，新建海埔新生地公園旁抽水站，每秒可抽排8公噸雨水，預計明年4月2日完工。

嘉義縣布袋鎮海風長堤旁抽水站箱涵清淤，提升移動式抽水機及集水井排水效益。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣布袋鎮海風長堤旁抽水站箱涵清淤，提升移動式抽水機及集水井排水效益。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣長翁章梁（右三）今到布袋鎮岑海里視察排水工程，嚴防颱風暴雨致災。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（右三）今到布袋鎮岑海里視察排水工程，嚴防颱風暴雨致災。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋鎮岑海里應急工程，設置集水井收集雨水，再使用移動式抽水機，提升排水效率。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋鎮岑海里應急工程，設置集水井收集雨水，再使用移動式抽水機，提升排水效率。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁今到布袋鎮岑海里視察排水工程，嚴防颱風暴雨致災。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁今到布袋鎮岑海里視察排水工程，嚴防颱風暴雨致災。記者黃于凡／攝影

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