不滿台南柳科將設焚化爐 逾500鄉親周日抗爭「誓死反對到底」

台南柳營科技園區將設置焚化爐，預估3年運轉，地方認為柳科長期以來飄異味，未來焚化爐再進駐生活環境更惡劣反彈強烈，本月30日下午將在當地至少動員500人宣示反對到底，據悉，市府私下疏通仍無進展，未來抗爭恐不可免。

位於柳營區篤農、重溪里的柳營科技園區2013年開發完成，目前有74家廠商進駐，48家營運中，涵蓋化學材料製造、塑膠、機械、電子、紡織、食品、藥品、化學製品與金屬製品業，面積約245公頃，園區事業廢棄物每天30多公噸長期都委外處理。

柳科為解決事業廢棄物處理難題，且收受工業區外事業廢棄物，計畫興建焚化爐，今年5月底經環保署通過環差分析，焚化爐日處理量約80公噸，預估3年後運轉，將委外營運。

「絕對反對到底，不信試看看！」據知，柳營區篤農、重溪多數里民，都是日前看到媒體報導才知道柳科要設焚化爐，消息傳出，地方一片譁然。

已任7屆里長的篤農里長陳献堂上午說，柳科長期飄異味，鄰近有地下水井突水質變色，且每到夏天南風一吹，下風處篤農、重溪里（大、小腳腿）約4000名居民首當其衝，連重溪國小學生都被迫轉學銳減，未來焚化爐再設立，居住環境更差，居民為求生存，一定反對到底。

據知，地方30日下午將開說明會，預估至少500人到場，居民強調不要任何回饋金只希望撤銷此案。

市府認為，該案依法審議通過，且可解決柳科事業廢棄物長期以來難題，空汙等問題已責成環保局要求業者改善，將來焚化爐設置，經發局也會要求做好環保把關及加強敦親睦鄰，因此會排出外力興建。不過連日來透過管道溝通無效，後續發展外界關注。