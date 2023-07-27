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台南築角響叮噹 9所院校結合社區營造新空間、新環境

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南築角計畫已經在暑假期間啟動，9所大專院校結合社區改造閒置空間，圖為南區白雪社區紅磚牆、紅瓦厝的舊宅院印象，學生要發會創意，展現新意象。記者鄭惠仁／翻攝
台南築角計畫已經在暑假期間啟動，9所大專院校結合社區改造閒置空間，圖為南區白雪社區紅磚牆、紅瓦厝的舊宅院印象，學生要發會創意，展現新意象。記者鄭惠仁／翻攝

享譽全國的台南築角計畫已經在暑假期間啟動，9所大專院校結合新營姑爺、後壁嘉田、北區大仁等10 個社區與民間團體，改造社區閒置空間。都發局表示，透過大專院校師生、專業領域人才，一同探討與關注地方社區環境議題，進而協助解決問題，為地方社區創造色與發展。

台南市都發局表示，執行方向分兩類型，一包含以大專院校青年學生為創作團隊共同參與的築角競賽組，以及專家或師生組成專案團隊執行，結合社區將閒置地改造的駐村進階組。

築角競賽組由9所大專院校結合新營姑爺、後壁嘉田、東山聖賢、佳里禮化、永康鹽興、北區大仁、南區白雪、左鎮公館、善化嘉北及台南市養鹿協會等10個社區與民間團體，進行閒置空間改造。各營造點皆具特色，如善化嘉北、南區白雪社區的老宅頹屋等閒置地，期許開發出新地景；佳里禮化、左鎮公舘、後壁嘉田則將改造公共活動場域周邊環境，牽繫著居民的生活文化。

另進階型的駐村計畫，今年獲得補助的民間團體包括後壁的頂長、侯伯、崁頂等社區、柳營天主教守護生命關懷協會、麻豆倒風內海文史工作室等，當中融合建築師、學校老師、藝術家老手的參與，引導對生命關懷、藝術、食農等等環境議題，創作相當多元且豐富。

都發局表示，台南築角創意營造計畫以地方社區營造點為核心，透過青年和大專院校師生、甚或是建築師等專業領域人才，一同探討與關注地方社區環境議題，為地方社區環境改造解決社區問題，凝聚社區與社群的共識和力量，一同守護和創造地方社區的特色與發展。

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