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遊客「誤入」西拉雅親子公園設施殘破 台南旅遊網急下架

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市工務局表示接管大內西拉雅親子公園後，已逐年編列經費辦理改善。圖／工務局提供
台南市工務局表示接管大內西拉雅親子公園後，已逐年編列經費辦理改善。圖／工務局提供

台南大內區西拉雅親子公園占地逾7公頃，位於84號快速道路頭社交流道旁，很多遊客按照指示進入，卻發現園內遊樂設施、木棧道、涼亭、吊橋等因年久失修損壞，有誤入的遊客說，網路上旅遊資訊並未隨著更新，還寫著有遊樂設施可提供親子遊戲，直呼比「蚊子公園」還恐怖，台南市觀旅局表示已將該景點從台南旅遊網先下架，待工務局整修後視情況再推廣。

大內西拉雅親子公園因距離聚落較遠、使用率低逐漸荒廢，連當地人都很少進入，但因位在芒果故鄉玉井區與知名景點走馬瀨農場的中間，從84號快速道路行駛會經過，不少外地遊客根據台南旅遊網的介紹，會以為是一處親子遊樂區，但進入後卻覺得荒涼。

西拉雅公園總面積約7.7公頃，在1995年建置而成，歷經西拉雅風景區管理處、觀光旅遊局、大內區公所等相關維管單位，後續由台南市工務局，工務局說，已連續2年在西拉雅公園增設監視器及進行木棧步道與區內喬木改善，今年則計畫對廣場及路面鋪面進行改善，後續擬逐年編列經費，針對區內設施進行改善作業。

工務局指出，考量大內西拉雅公園主要以提供登山、健行及野餐為主的公園，並保留部分天然原始生態，會持續加強現有狀況的清潔與維護。另針對特色遊戲場建置部分，後續將考量該公園使用率，以及遊戲場設施維護經費加以評估設置可行性。

目前已改善的有，爭取環保署「改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」160萬元，2020年11月完成改善作業；另於2021年完成新增監視器、木棧步道及園區內喬木進行改善，2022年完成木棧平台及平台基礎改善作業。

工務局說，今年擬針對廣場及路面鋪面進行改善，考量鋪面改善經費甚鉅，後續邀規劃設計公司現場勘查後，針對損壞嚴重部分優先編列明年經費改善，另針對其餘設施，再逐年編列經費辦理改善作業。

台南市工務局表示接管大內西拉雅親子公園後，已逐年編列經費辦理改善。圖／工務局提供
台南市工務局表示接管大內西拉雅親子公園後，已逐年編列經費辦理改善。圖／工務局提供
台南市工務局表示接管大內西拉雅親子公園後，已逐年編列經費辦理改善。圖／工務局提供
台南市工務局表示接管大內西拉雅親子公園後，已逐年編列經費辦理改善。圖／工務局提供
台南市工務局表示接管大內西拉雅親子公園後，已逐年編列經費辦理改善。圖／工務局提供
台南市工務局表示接管大內西拉雅親子公園後，已逐年編列經費辦理改善。圖／工務局提供

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