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嘉義市不放颱風假樹木園持續休園 民眾無視公告照常入園

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市樹木園第2天公告休園，勸導民眾勿入園，但晨起運動民眾、遊客，無視公告，照常入園。記者魯永明／攝影
嘉市樹木園第2天公告休園，勸導民眾勿入園，但晨起運動民眾、遊客，無視公告，照常入園。記者魯永明／攝影

嘉義市樹木園樹齡逾120年的「鎮園之寶」－國內最巨大珍貴老樹「肯氏南洋杉」，23日倒伏，昨天下午杜蘇芮颱風陸警發布，嘉義市在警戒範圍，今天照常上班上課，樹木園管理單位林試所中埔研究中心巡檢園區樹木安全，第2天公告休園，勸導民眾勿入園，但晨起運動民眾無視公告，照常入園。

樹木園昨天首日公告休園，民眾照常入園，今天第2天休園，陰天下毛毛雨，清晨仍陸續有早起運動民眾入園，有人打傘走路，陳姓等市民說，早起到樹木園運動習慣，上午雖陰天不影響出門運動，管理單位有保全、管理員巡查，樹木園安全，只要不踏入樹林內，不致有危險。

中埔研究中心說，樹木園有7個出入口，又與嘉義市府管理的都會公園、嘉義公園毗鄰，難封閉，公告休園勸導，提醒入園民眾注意安全，部分有潛在危險樹林，用封鎖帶圍住，禁止進入，派保全、管理員加強巡視，維護園區安全。

嘉義樹木園是國內外來引進樹種的重要據點，園區每天入園人數約3000至4000人，每年高達約120萬人次造訪嘉義樹木園。園區除外來樹種外，包含不同類型步道系統：碎石步道、木棧道、木橋梁、仿木步道、透水磚步道，多樣化木材利用：木構造建築、木製解說牌、木橋梁；園區特色植物景觀：巴西橡膠樹群、板根植物群、水生生態池）及老樹景觀。

嘉市樹木園第2天公告休園，勸導民眾勿入園，但晨起運動民眾、遊客，無視公告，照常入園。記者魯永明／攝影
嘉市樹木園第2天公告休園，勸導民眾勿入園，但晨起運動民眾、遊客，無視公告，照常入園。記者魯永明／攝影

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