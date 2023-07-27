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國軍化學兵群在台南 颳風下雨殲滅斑紋不停歇

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市衛生局長蘇世斌（右二）、環保局長許仁澤（右一）昨晚代表市長到國軍八軍團39化學兵群營區感謝官兵投入台南對抗登革熱化學防治工作。圖／台南市衛生局提供
台南市衛生局長蘇世斌（右二）、環保局長許仁澤（右一）昨晚代表市長到國軍八軍團39化學兵群營區感謝官兵投入台南對抗登革熱化學防治工作。圖／台南市衛生局提供

國軍八軍團39化學兵群上月28日投入台南對抗登革熱化學防治工作，至昨天已支援83場次、1757人次。在登革熱熱區處，不管烈日當頭或刮風下雨，他們都身著厚重的防護裝備，手持噴槍勇往直前，展現出極高的專業精神，把握黃金時效殲滅病媒蚊，守護台南市民的健康。衛生局長蘇世斌及環保局長許仁澤昨晚代表市長到營區表達感謝。

39化學兵群指揮官羅斯鴻表示，國軍執行各項化學防治工作是使命，也秉持著保家為民及感恩的心幫忙市府共同抗疫，39化學兵群有許多台南子弟，加入市府防疫團隊也等於在護衛自己的家鄉及親人，所以不畏辛勞從無怨言。

蘇世斌感謝國軍夥伴1個月來支援台南防疫工作，由於國軍的協助及時殲滅帶病毒的病媒蚊，才能避免更多人感染，將疫情控制於高風險區內，遏止大爆發的機會；也是因為國軍的支援，市府防疫團隊才能運作得更加順暢。他感謝八軍團指揮官呂坤修中將全力支持及台南市後備指揮部指揮官陳德華上校居中安排，並指颱風過後市府防治工作將面臨更大的挑戰，但因為國軍夥伴的協助，市府有信心最終會戰勝這場嚴峻的戰役。

蘇世斌說，因感染第一型登革熱病例症狀不明顯，近日醫療院所積極通報及擴大採血站持續主動發掘病例，目前病例數與先前相比呈現微幅成長，平均每日達15至30多例，同日病例數的增加也代表瞬間的化學防治及孳生源清除等防治量能的需求大增，令人窩心的是國軍夥伴上周起也配合地方需求增加支援天數，由每周5天增加至7天，支援不分假日從不停歇，讓市府防疫團隊更加有信心能迎戰這場人蚊大戰。 南市登革熱NS1快篩合約院所相關資訊請參閱台南市政府登革熱防治中心網頁https://gov.tw/zv9或06-3366366防疫專線。

國軍 台南 登革熱

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