科技執法誤判 汽車綠燈直行挨罰 撤單

政府執法保障行人路權，但有駕駛8日在台南中西區綠燈開車直行過路口，卻因1名男子站行人穿越線中間，挨罰6000元；南市警局交通大隊表示，疑行人停下滑手機讓科技執法誤判，會協助撤單。據了解，台南市籍的車輛被科技執法查獲未禮讓行人，已6件改免罰，警方指出，持續優化系統判讀規則。

有網友在臉書社團「爆廢1公社」貼文指出，8日早上9時2分於中西區南門路與健康路口，1輛紅色轎車綠燈直行，車輪壓過行人穿越線時，正好有1名路人站靠近分隔島處，結果被依「汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」接到罰單；有網友認為「連號誌都不用遵守，那要號誌幹嘛」。

南市警局交通大隊回應，經查此案為行人通行時，疑似未能於綠燈期間過馬路，停行穿線中間，導致科技執法系統判斷有車輛不禮讓行人違規情形，會主動行文交通事件裁決中心撤銷罰單。

南市交通局交通事件裁決中心統計，去年12月至今年5月期間，台南籍的車輛被依科技執法取締未禮讓行人共338件，申訴件數19件，目前判定其中6件免罰，其中4件違規地點在新化老街的中正路與中山路口，民眾站紅磚路面與行人穿越道交接處，系統偵測誤判要過馬路；1件在中西區西門路與府前路口，車輛距行人超過3公尺以上，也獲撤罰。

交通大隊執法組指出，取締軟體設計會持續依各種情況，改善判讀參數設定，但遇到這種特殊個案，未來用人工判讀。