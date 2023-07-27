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雲林身障微型保險擴辦 2.8萬人受惠
雲林縣府6年前結合壽險業者開辦弱勢身心障礙者免費的微型保險，至今理賠4案，有輕度身障跌入水溝死亡獲賠30萬元；縣府昨天宣布今年不限低收或中低收入戶，擴大對象將15歲至70歲身心障礙者全面納保，意外傷亡等最高有30萬元的保障，預料2萬8400多人受惠。
張麗善說，全縣4.9萬名身障者中，原本僅近4100人同時具備低收戶或中低收入戶資格，才能有微型保險保障，但考量身障者若發生意外將陷入更弱勢的困境，這次將身障者納保率，從不到10%提升到超過57%。
雲林身障者微型保險理賠範圍包括意外致失能、身故，依照福利身分，最高理賠20至30萬元不等，開辦至今有3件意外死亡、1件意外失能獲理賠；死亡案其中1名輕度身障因走路跌倒、顱內出血致死，另名輕度身障跌入水溝致死，都獲賠30萬，還有1名中度精障者因身體因素，保險公司承保時額度給10萬元，也獲賠10萬元。
新光人壽慈善基金會、新光人壽昨捐贈給擴大納保的身障者，張麗善頒發感謝狀；新光人壽南區行政部協理戴駿名說，希望讓弱勢團體的生活得到保險的保障。縣府社會處長林文志說，此次微型保險由縣府主動統一造冊送件，身障者免申請、免繳費，有疑問可洽縣府社會處。
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