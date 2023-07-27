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台南45棵逾百年「受保護樹木」 破壞最重可罰60萬

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
台南市政府新增列管77棵老樹，全市列管老樹累計至352棵。圖為新增列管的東區成功大學編號TN037榕樹。圖／台南市農業局提供
台南市政府新增列管77棵老樹，全市列管老樹累計至352棵。圖為新增列管的東區成功大學編號TN037榕樹。圖／台南市農業局提供

台南市政府昨天宣布新增列管77棵老樹，其中有45棵樹齡逾百年，首度依森林法公告為「受保護樹木」，若破壞可開罰12萬至60萬元，列管規格比南市珍貴樹木保護自治條例更嚴。由於上月又發生路樹雨後倒下壓壞休旅車，有議員認為台南為古城，市區老樹多，加上正值颱風季節，要求未列管樹木也加強定檢；市府表示，會增加巡查密度。

南市農業局指出，此次新增45棵受保護樹木、32棵珍貴樹木，樹種以榕樹26棵最多、金龜樹11棵居次、雨豆樹6棵為第3多；數量以中西區、東區各24棵最多，北區12棵居次，山上區水道博物館也有5棵，全市累計列管老樹352棵。

農業局解釋，受保護樹木樹齡須達100年、珍貴樹木則要達80年，具有這兩種身分，每年進行健檢、養護，如果未經許可砍伐、移植、修剪等，前者可處12萬元到60萬元，後者可處3萬元到10萬元。

而老樹故事多，此次列入受保護樹木編號「TN037」成功大學校內的榕樹，樹齡今年正好滿百年，著名國泰企業集團LOGO，據悉是以此大榕樹為發想；1994年老榕曾生病，獲國泰人壽捐助100萬，以本金孳息來維護。

台南曾經傳出多起路樹傾倒意外，2019年5月晚間北區延平國中旁菩提樹倒下砸死1名機車騎士；2021年9月台南公園的金龜樹無預警倒伏；上月中西區保安路有棵樹雨後倒下壓住休旅車，車內2人爬出無受傷。市議員尤榮智等人表示，人命關天，應該加強老樹巡查密度與功能，將意外降到最少；新營社區大學也建議，避免老樹砸傷人，未來可改種不會長得太快、落果不要太多的樹種。

農業局表示，有以開口契約增加巡查密度保育老樹，今年也與嘉義大學合作，由專家們健檢評估為高風險老樹，利用非破壞性儀器檢測內部腐朽程度，依專家建議改善樹木健康，另歡迎民眾加入珍貴樹木保育志工隊的行列。

護樹 台南 路樹

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