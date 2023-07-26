嘉市議員戴寧涉詐領助理費遭重判 3年前代表郭家軍選立委失利

4連任無黨籍嘉義市議員戴寧，涉詐領助理費遭重判10年6月、褫奪公權5年，戴寧3年前擔任議會「嘉速前進無黨聯盟」總召，在郭柯兩陣營合作默契聯合推薦下，參選立委失利；現在鴻海創辦人郭台銘選總統動作頻頻，戴寧遭重判，讓地方人士感慨政治無常多變。

亮麗外表的政二代戴寧，父親是已故議員戴建三，踏入政壇初次選議員，被形容是「9頭身美少女」，還有網友封為「山寨版蕭亞軒」，當選用心認真服務、問政，連任4屆議員，2020代表無黨籍「郭家軍」參選立委，8位候選人，獲1萬4000萬排第三名。

3年前，鴻海創辦人郭台銘與台北市長柯文哲「雙母雞」合作，力拚國會席次，嘉市立委選戰由戴寧披掛上陣，郭柯兩陣營基於合作默契，聯合推薦，民眾黨在嘉市不提人參選。

7年級生戴寧初次參選議員，當時雖然青澀，但清新氣質外型讓許多人眼光為之一亮，因屬年輕世代議員，關心市政，重視文化、青創、教育、幼兒托育、動保等議題，在民主聖地嘉義市，選人不選黨，她以無黨籍從政逾10年，獲得不少年輕人及中間選民支持，去年涉詐領助理費收押交保，投入選舉仍高票當選4連任。