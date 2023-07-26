招商有成？　雲林遷入人口創10年罕見正成長

雲林縣受人口老化、少子化影響，近年人口「生不如死」，且過去10年人口遷出外流嚴重，但今年上半年卻罕見出現遷入人口大於遷出人口，人口流入正成長，縣府推估近年招商有成，科技、傳統大廠紛紛在雲林設廠，帶來不少就業機會，且相較六都，購屋及生活成本較低，都是影響人口流入原因。

根據內政部統計資料，雲林縣今年上半年人口雖然依舊「生不如死」，死亡人數比出生人數足足高出2611人，但卻罕見出現淨遷入286人，其中以斗六淨遷入468人最多、虎尾262人其次，沿海地區鄉鎮人口數則多數是淨遷出。

雲林縣政府民政處統計資料，過去10年遷出人口數都高於遷入人數，人口外流情況嚴重，今年上半年卻逆向出現正成長，縣府勞青處長張世忠說，以遷入人數較多的斗六、虎尾來看，可能是這幾年雲林科技工業區、斗六工業區、虎尾中科園區陸續有大廠建置完成，人才需求較多，產業效益發揮，因此受惠。

另外，斗六、虎尾這二個地區的房市近年非常熱門，生活機能也完善，可能對周邊鄉鎮產生磁吸效應，讓沿海人口往斗六、虎尾聚集，矽品在虎尾中科園區的工廠預計2025年第一階段完工，初期有機會帶進一千個工作機會，預期可能會讓虎尾人口持續正成長。