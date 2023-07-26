登革熱續燒 台大公衛教授詹長權：生物防治法可補不足

台南市登革熱一級指揮中心今天召開防治會議，針對颱風來襲的因應做討論，也邀請台大公共衛生學院教授詹長權列席並提建議。詹長權建議針對人口明顯增加的區域多設測點，最好1千人1測點。因氣候變遷因素，他也建議調整病媒蚊數量警戒線，並認為可參考生物防治法，彌補不足。

詹長權表示，台南在登革熱防治上有很好的經驗與基礎，也普遍在各社區布監測點，觀察病媒蚊密度，進而有效控制以及清除孳生源，但這幾年來台南的環境也一直在變，有些地方人口變少、空屋變多，有些行政區房子變多，人口也增多，應交互分析討論；如戶口變少的地區加強孳生源調查，人變多的地方如永康、安南、東區等，感染人數也會較多，應多注意以利疫情判斷。

他以年齡層分布舉例，像人口持續增加的永康和仁德區就不一樣，永康感染年齡30至50歲人多，這些人活動率較高，擴散風險也較大。詹長權說，今年聖嬰現象加上溫室暖化效應，加速病媒蚊生長，應該調整病媒蚊密度警戒線以為因應。

對於防治登革熱不可少的戶內外巡檢，詹長權也提醒，易被忽略的廁所可能是病媒蚊孳生來源，空屋沒人用的馬桶可覆蓋就蓋起來。他也建議，在人口大幅增加的社區應增加監測點，最好1千人布一點，如此就會有更完整的病媒蚊密度資料。

面對登革熱肆虐，許多國家都陸續採用生物防治法，以沃爾巴氏菌讓蚊子對抗蚊子。詹長權認為，此法值得台南思考採用，以彌補現有登革熱防治的不足。因台南在防治登革熱上有很好的基礎，如各區病媒蚊密度數量都很清楚，加上有許多農業區，用生物防治法更適合。建議中央把生物防治法的指引放上來，供縣市政府參酌，目前有疫情更適合來做。

衛生局長蘇世斌表示，南市目前有3257個長期監控病媒蚊的監測點，令最近設有270個噴藥後的監測點，觀察病媒蚊密度，兩項數據會彙整，以為防治策略參考。