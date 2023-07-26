古坑這一村人口多卻「什麼也沒有」 公所打造多功能中心
雲林縣古坑鄉古坑村是鄉內人口第2多的村落，但卻長年沒有活動中心或集會所等公共場域，辦活動得四處商借，鄉長林慧如今天說，該村「新生市地重劃區」有一處公園用地，但因需要錢維護管理，過去被視為燙手山芋，現在縣府已移交公所維護管理，也撥補560萬元整理環境及設施，她規畫興建1座多功能中心，還地於民，讓民眾有「歸屬感」，就近就有自己的空間可以使用。
新生市地重劃區原本是地主持有的私人農地，4年前自辦重劃後，其中1.14公頃為公共設施保留用地，不過長期未有人維管，目前僅有1座溜滑梯遊具、景觀燈、電力管線等設施，其他地方滿遍雜草。
縣府工務處長汪令堯表示，該重劃區面積約3.57公頃，重劃後建築土地約2.44公頃，基地東邊劃定住宅區。現在陸續開發新建案，房市熱絡，加上離古坑市區、綠色隧道及河濱公園等人氣景點又近，生活機能便利，已逐漸發展起來。
林慧如表示，考量當地沒有專屬公共空間，該處地理位置佳，公所樂意接管養護，希望縣府補助修繕經費協助；縣長張麗善日前與汪令堯現勘後決議移交鄉公所，為肯定公所積極活化地方空間，她也指示相關單位撥補560萬元整理環境並改善設施。
林慧如說，公所規畫在新生重劃區的多功能中心，預定占地150坪左右，正爭取經費興建，未來可作為古坑村、西平村的聯合活動空間；另也在朝陽村、西平村當地找到合適土地，將分別規畫興建老人多功能空間及活動中心，以樓層區分設置日間照顧站及社區活動場所，讓鄉民就近、有自己的地方從事公共活動。
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