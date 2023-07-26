嘉市全國縣市施政滿意度蟬聯第一 黃敏惠：幸福有感

台灣世界新聞傳播協會今天公布「2023全國縣市施政滿意度調查」， 11項施政面向評比，嘉市囊括4金7銀，醫療衛生、教育品質及藝術文化等持續鍍金，成績非6都縣市之冠，成為全台唯一連續2年蟬聯大滿貫的縣市，市長黃敏惠獲得超過8成滿意度，拿下金獎。黃敏惠感謝市民肯定，有市民肯定、支持及嚴謹態度，持續推動市政往前進，這份榮耀絕對是屬於市民。

嘉市有豐富醫療資源，推動整合性健康篩檢、根除C肝計畫、設長照據點，建置守護嘉憶人APP、失智友善照護網等，打造「樂齡勇壯城」，布建全方位康健環境，透過樂齡健康訓練場、遍布市區6處銀髮健身俱樂部，實現長者活躍老化；去年勇奪健康城市非六都全國第1，全國總排名第2，僅次於台北市。

推動班班有冷氣、校校有外師，推動科學教育，科技中心設置比率全國之冠，率全國之先，調降公幼師生比，提升幼教品質；全額補助國中小學教科書費用，降低家長負擔，打造良好環境及優異師資，讓孩子快樂學習。

將設計思維導入城市治理，2021年主辦台灣設計展，展現小城豐沛藝文能量，吸引青年設計人力回嘉。嘉市旅宿業在疫情衝擊下，2022年刷新旅宿業住宿人次歷史新高，寫下超過184萬人次、較前1年成長

37%。