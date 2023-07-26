快訊

日本羽賽／24分鐘拍下加拿大小將 戴資穎光速過頭關

評／戰場邁向數位化？AI已介入這些軍事應用

沒水電沒門！桃園「戰爭風」透天398萬求售 逾百人詢問

嘉市全國縣市施政滿意度蟬聯第一 黃敏惠：幸福有感

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
台灣世界新聞傳播協會公布「2023全國縣市施政滿意度調查」，11項施政面向評比，嘉市囊括4金7銀，成績非6都縣市之冠，成為全台唯一連續2年蟬聯大滿貫的縣市，市長黃敏惠獲得超過8成滿意度，拿下金獎殊榮。圖／嘉市府提供
台灣世界新聞傳播協會公布「2023全國縣市施政滿意度調查」，11項施政面向評比，嘉市囊括4金7銀，成績非6都縣市之冠，成為全台唯一連續2年蟬聯大滿貫的縣市，市長黃敏惠獲得超過8成滿意度，拿下金獎殊榮。圖／嘉市府提供

台灣世界新聞傳播協會今天公布「2023全國縣市施政滿意度調查」， 11項施政面向評比，嘉市囊括4金7銀，醫療衛生、教育品質及藝術文化等持續鍍金，成績非6都縣市之冠，成為全台唯一連續2年蟬聯大滿貫的縣市，市長黃敏惠獲得超過8成滿意度，拿下金獎。黃敏惠感謝市民肯定，有市民肯定、支持及嚴謹態度，持續推動市政往前進，這份榮耀絕對是屬於市民。                                  

嘉市有豐富醫療資源，推動整合性健康篩檢、根除C肝計畫、設長照據點，建置守護嘉憶人APP、失智友善照護網等，打造「樂齡勇壯城」，布建全方位康健環境，透過樂齡健康訓練場、遍布市區6處銀髮健身俱樂部，實現長者活躍老化；去年勇奪健康城市非六都全國第1，全國總排名第2，僅次於台北市。                              

推動班班有冷氣、校校有外師，推動科學教育，科技中心設置比率全國之冠，率全國之先，調降公幼師生比，提升幼教品質；全額補助國中小學教科書費用，降低家長負擔，打造良好環境及優異師資，讓孩子快樂學習。                                                  

將設計思維導入城市治理，2021年主辦台灣設計展，展現小城豐沛藝文能量，吸引青年設計人力回嘉。嘉市旅宿業在疫情衝擊下，2022年刷新旅宿業住宿人次歷史新高，寫下超過184萬人次、較前1年成長    

37%。                                                        

台灣世界新聞傳播協會辦理22縣市施政滿意度調查，今年第5屆，調查內容除縣市長施政滿意度，涵蓋「治安狀況」、「經濟發展」、「交通狀況」、「環境保護」、「醫療衛生」、「社會福利」、「教育品質」、「觀光旅遊」、「藝術文化」與「幸福感」，共11個施政面向。調查由艾普羅行銷市場研究公司執行，針對22縣市20歲以上的成人，進行隨機抽樣電話訪問，訪問期間5月24日至7月4日止，共訪問1萬3千937份有效樣本。

台灣世界新聞傳播協會今天公布「2023全國縣市施政滿意度調查」，11項施政面向評比，嘉市囊括4金7銀，成績非6都縣市之冠，成為全台唯一連續2年蟬聯大滿貫的縣市，市長黃敏惠獲得超過8成滿意度，拿下金獎殊榮。圖／嘉市府提供
台灣世界新聞傳播協會今天公布「2023全國縣市施政滿意度調查」，11項施政面向評比，嘉市囊括4金7銀，成績非6都縣市之冠，成為全台唯一連續2年蟬聯大滿貫的縣市，市長黃敏惠獲得超過8成滿意度，拿下金獎殊榮。圖／嘉市府提供
台灣世界新聞傳播協會今天公布「2023全國縣市施政滿意度調查」，11項施政面向評比，嘉市囊括4金7銀，成績非6都縣市之冠，成為全台唯一連續2年蟬聯大滿貫的縣市，市長黃敏惠(右)獲得超過8成滿意度，拿下金獎殊榮。圖／嘉市府提供
台灣世界新聞傳播協會今天公布「2023全國縣市施政滿意度調查」，11項施政面向評比，嘉市囊括4金7銀，成績非6都縣市之冠，成為全台唯一連續2年蟬聯大滿貫的縣市，市長黃敏惠(右)獲得超過8成滿意度，拿下金獎殊榮。圖／嘉市府提供

黃敏惠

延伸閱讀

嘉市教育處長將離職 轉換跑道就任私大主秘

嘉義蘭潭美景活化新生 觀光憩品質再提升

長者活躍老化競賽趴踢秀 黃敏惠與13位年逾90歲爺奶坐搖滾區

影／袖珍建築老工藝師陳振龍封刀成果展 黃敏惠請託再做1座總統府

相關新聞

杜蘇芮颱風來襲 台南西濱防風林缺口堆砌太空包築防風牆

台南市南區台17線濱南路段，於喜樹路340巷對面有防風林缺口，常因颱風帶來強風捲沙致使沿路道路積沙影響道路交通及安全。因...

台南不老騎士忘了機車停哪...找了三周後報案 結局超傻眼

76歲鍾姓老翁昨天下午到台南市警二分局民權派出所報案說，「我機車不見了」，他已經找了三周了，至今還是找不到自己的愛車，他...

牛角燒肉加盟店停業嘉義耐斯店關門 嘉市府查訪保障勞工消費者權益

知名連鎖燒肉「牛角」加盟店「捷利國際餐飲股份有限公司」，發生資金周轉問題，全台7間門市昨天起暫停營業，其中牛角燒嘉義耐斯...

颱風未到嘉義樹木園鎮園之寶肯氏南洋杉倒伏 園區今天休園

杜蘇芮颱風陸警還未發布前，23日晚間，嘉義市樹木園樹齡逾120年的「鎮園之寶」－國內最巨大珍貴老樹「肯氏南洋杉」突然倒伏...

蒜頭糖廠嶄新五分車 裝冷氣增餐車

蒜頭糖廠嶄新五分車昨天亮相，外觀仿復古設計，維持接送學生的車廂設計，勾起許多人年少回憶，縣長翁章梁搶先試乘，全新車廂裝設...

台南運河汙染 議員促加速汙水接管

台南運河日前急降雨後截流站打開，上游汙水流到運河，造成魚屍漂流運河水面，因每年雨季重複發生，議員認為是雨汙分流做得不徹底...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦