南市新列管77株老樹 45株適用森林法開罰更重

台南市政府農業局辦理樹木普查及受理老樹提報列管申請，去年經樹木保護委員會審議通過，新增列管77株老樹，目前全市列管老樹已累計至352株。

農業局說，本次新增77株列管老樹，有45株是首次依「森林法」公告「受保護樹木」，列管資格與違規罰則比「臺南市珍貴樹木保護自治條例」公告「珍貴樹木」更嚴格。

例如，受保護樹木樹齡須達100年、珍貴樹木則是須達80年；未經許可砍伐、移植、修剪或破壞受保護樹木，處12萬元以上60萬元以下罰鍰；珍貴樹木則是處3萬元以上10萬元以下罰鍰，兩者罰則明顯有別。

農業局進一步指出，本次新增45株受保護樹木及32株珍貴樹木，樹種以榕樹26株最多，金龜樹11株居次，雨豆樹6株居第三；數量以中西區、東區各24株最多，北區12株居次，山上區5株居第三。

農業局長李建裕表示，樹木列管後，非經許可，管理人不得任意砍伐、移植、修剪或以其他方式破壞。針對列管老樹，農業局每年會進行健康檢查，依樹木生長狀況，辦理棲地改善、修剪、病蟲害防治、支架及拉撐等養護措施。

另健檢評估為高風險老樹，則請專家利用非破壞性儀器檢測樹木內部腐朽程度，依專家建議給予適當處置，改善樹木健康，以降低樹木風險性。