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新光人壽埋單 雲林身心障微型保險擴大納保

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（右二）感謝新光人壽慈善基金會大力贊助微型保險擴大納保計畫。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善（右二）感謝新光人壽慈善基金會大力贊助微型保險擴大納保計畫。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府結合新光人壽保險新光人壽慈善基金會，為身心障礙者投保微型保險，今年擴大納保，15歲至70歲身心障礙者全面納保，享有為期一年保額最高30萬元的保障，預估有2.84萬名身障者受惠。

雲林縣政府今天頒發感謝狀，感謝新光人壽慈善基金會及新光人壽支持擴大納保身心障礙者，捐贈投保微型保險。

雲林縣2017年開始與慈善團體及壽險公司合作，免費為低收入戶、中低收入戶、弱勢兒少家庭、特殊境遇家庭投保微型保險，全縣4.9萬名身障者中，原本僅有將近4100名左右同時具備「低收戶或中低收入戶」資格的身心障礙者才能獲得微型保險保障。

雲林縣長張麗善說，考量身障者倘若不幸發生意外，將陷入更弱勢的困境，透過新光人壽及新光慈善基金會合作，為15歲至70歲（含）身心障礙的縣民辦理團體微型保險，約有2萬8400名能夠受惠。藉由微型保險補足既有缺漏，提高身心障礙者防禦風險能力，納保率從過去不及1成直接提升到超過5成7左右。

新光人壽南區行政部協理戴駿名說，公司樂於承擔社會責任，希望照顧弱勢團體，讓他們的生活得到保險的保障，以免在事情發生時產生家庭混亂的狀況。

縣府社會處長林文志表示，本次微型保險對象只要是年齡符合15歲至70歲的身心障礙者、不分障礙等級全面納入，免申請、免繳費，由縣府主動統一造冊送件，由新光人壽承保、保費由財團法人新光人壽慈善基金會全數贊助。如有相關微型保險問題，可洽縣府社會處（05-5522619）、戶籍所在公所社會課。或有理賠問題可洽新光人壽中區理賠課04-22540200分機2。

雲林縣政府結合新光人壽保險、新光人壽慈善基金會，為身心障礙者投保微型保險，今年擴大納保，15歲至70歲身心障礙者全面納保。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府結合新光人壽保險、新光人壽慈善基金會，為身心障礙者投保微型保險，今年擴大納保，15歲至70歲身心障礙者全面納保。記者陳雅玲／攝影

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