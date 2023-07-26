牛角燒肉加盟店停業嘉義耐斯店關門 嘉市府查訪保障勞工消費者權益

知名連鎖燒肉「牛角」加盟店「捷利國際餐飲股份有限公司」，發生資金周轉問題，全台7間門市昨天起暫停營業，其中牛角燒嘉義耐斯店關門，昨天客人上門消費，見到店門關閉；嘉義市政府社會處派人查訪，目前還未接獲員工、消費者投訴，密切關注事件發展，將協助員工、消費者保障權益。

牛角燒嘉義耐斯店，2016年在耐斯百貨公司地下一樓美食街開店，生意不錯，昨天中午無預警停業未開店，社會處接獲勞動部通知，馬上派人了解，捷利公司加盟分店共有90人，社會處設法主動連繫嘉義分店員工了解，提供保障勞工權益協助，消費者權益受損可向市府消保官申訴，目前還未接獲相關投訴案件。

耐斯百貨出租地下樓美食街店面，牛角燒耐斯加盟店無預警停業，耐斯百貨對停業原因表示不清楚，與承租店家連絡後續處理問題。昨天牛角燒嘉義耐斯店午餐、晚餐時間，客人上門消費撲空，未見公告停業原因，店門關閉，宣傳海報仍在。