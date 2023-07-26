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中颱杜蘇芮減慢打轉「持續朝台灣接近」 花東嚴防致災豪大雨

颱風未到嘉義樹木園鎮園之寶肯氏南洋杉倒伏 園區今天休園

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
杜蘇芮颱風陸警還未發布前，23日晚間，嘉義市樹木園樹齡逾120年的「鎮園之寶」－國內最巨大珍貴老樹「肯氏南洋杉」突然倒伏，幸未壓傷人。記者魯永明／攝影
杜蘇芮颱風陸警還未發布前，23日晚間，嘉義市樹木園樹齡逾120年的「鎮園之寶」－國內最巨大珍貴老樹「肯氏南洋杉」突然倒伏，幸未壓傷人。記者魯永明／攝影

杜蘇芮颱風陸警還未發布前，23日晚間，嘉義市樹木園樹齡逾120年的「鎮園之寶」－國內最巨大珍貴老樹「肯氏南洋杉」突然倒伏，幸未壓傷人，雖嘉義市未在暴風圈，今天正常上班上課，樹木園管理單位林試所中埔研究中心巡檢園區樹木安全，上午7點在大門公告休園，勸導民眾勿入園。

位在樹木園管理室前階梯旁的肯畫氏南洋杉，傾斜不倒如同比薩斜塔，中埔研究中心在樹幹上掛角度傾斜儀，監測6年至今只微傾斜12度，傾斜不倒如比薩斜塔，形成樹木園特殊景觀，豈料，23日晚間突倒伏，中埔研究中心封閉清除，民眾發現老樹倒伏難過不捨。

中埔研究中心說，肯氏南洋杉年紀大了，樹木高大，木材內部有腐朽病，加上近日下雨土壤鬆軟倒伏，老樹幾乎都有木材腐朽問題，腐朽是經年累月造成結果，木材腐朽是保護老樹很大挑戰，造成木材腐朽菌危害主要原因，樹皮保護作用喪失或減弱，讓木材腐朽菌侵入。

肯氏南洋杉高28.32公尺，國外最高可達40、50公尺，原有2棵老樹肯氏南洋杉併排，2016年蘇迪勒颱風挾帶強風豪雨，造成其中1棵肯氏南洋杉倒伏，剩下這棵傾斜的樹，隔7年也倒伏，2棵老樹成為歷史記憶，中埔研究中心暫時保留解說牌做為回憶紀錄，目前圖區還有許多棵肯氏南洋杉，生長良好。

解說牌記載：民國前10年日本人設立樹木園，面積8.3公頃，從南洋各地引進百餘種熱帶經濟樹種研究，具「母樹園」功能，其中兩棵逾25公尺、胸圍近百公分肯氏南洋杉，是台灣最早從澳洲引進的「母株」，隨歲月增長，展現直挺雄偉身姿氣勢。

杜蘇芮颱風陸警還未發布前，23日晚間，嘉義市樹木園樹齡逾120年的「鎮園之寶」－國內最巨大珍貴老樹「肯氏南洋杉」突然倒伏，幸未壓傷人。聯合報資料照片、記者魯永明／攝影合成
杜蘇芮颱風陸警還未發布前，23日晚間，嘉義市樹木園樹齡逾120年的「鎮園之寶」－國內最巨大珍貴老樹「肯氏南洋杉」突然倒伏，幸未壓傷人。聯合報資料照片、記者魯永明／攝影合成
23日晚間嘉義市樹木園樹齡逾120年的「鎮園之寶」－國內最巨大珍貴老樹「肯氏南洋杉」突然倒伏，嘉市今天正常上班上課，中埔研究中心巡檢園區樹木安全，上午7點在大門公告休園，勸導民眾勿入園。記者魯永明／攝影
23日晚間嘉義市樹木園樹齡逾120年的「鎮園之寶」－國內最巨大珍貴老樹「肯氏南洋杉」突然倒伏，嘉市今天正常上班上課，中埔研究中心巡檢園區樹木安全，上午7點在大門公告休園，勸導民眾勿入園。記者魯永明／攝影
2016年蘇迪勒颱風挾帶強風豪雨，造成其中1棵肯氏南洋杉倒伏，剩下這棵傾斜的樹，隔7年也倒伏，2棵老樹成為歷史記憶。記者魯永明／翻攝
2016年蘇迪勒颱風挾帶強風豪雨，造成其中1棵肯氏南洋杉倒伏，剩下這棵傾斜的樹，隔7年也倒伏，2棵老樹成為歷史記憶。記者魯永明／翻攝

杜蘇芮颱風 嘉義

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