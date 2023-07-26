淤沙衝擊漁業 雲林研議清淤

時代力量立委陳椒華接獲雲林台西漁民陳情，指六輕麥寮港「抽沙養灘」造成有才寮大排出海口淤積嚴重，影響淺海牡蠣養殖及養殖區抽取海水困難，阻隔航道、退潮時台西漁港更無法行駛，昨邀集漁業署、工業局、環保署及雲林縣府相關單位會勘，決定先變更麥寮港養灘環評報告後再清淤，至於工業區解編將擇期再協商。

雲林淺海養殖協會總幹事林家安表示，麥寮港拋沙養灘，經常大量抽沙，導致有才寮排水出海口水門與舊虎尾溪、台西漁港淤積十分嚴重，衝擊漁業養殖，要求全面改善。

雲林牡蠣養殖發展協會代表邱俊壹說，雲林海岸被劃入工業區用地，嚴重影響海岸產業發展及勞動補助等相關權益，要求解編。台西鄉代陳文求表示，有才寮大排淤積導致文蛤養殖排水更加困難，屢造成潰堤風險。

陳椒華指出，清淤已十分迫切，因該區目前劃定為工業區，但實際上都在養殖，2、30年未見開發也不解編，使得漁民災損補助不了，公設也因權責及補助科目不符無從修繕，連抽沙清淤都困難重重，的確該檢討。

經討論後，決定由工業局就養灘部分於1個月內輔導麥寮港公司提出麥寮港環評書件變更，以利加速清淤；工業區解編放租給漁民、發展觀光，牽涉層面大，將由工業局及雲林縣府研議後再擇期協調。