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淤沙衝擊漁業 雲林研議清淤

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林台西工業區海岸及河口淤砂嚴重，漁民陳情衝擊漁養，時力立委陳椒華偕同中央相關單位踏勘並就法令限制設法解套以利清淤。記者蔡維斌／攝影
雲林台西工業區海岸及河口淤砂嚴重，漁民陳情衝擊漁養，時力立委陳椒華偕同中央相關單位踏勘並就法令限制設法解套以利清淤。記者蔡維斌／攝影

時代力量立委陳椒華接獲雲林台西漁民陳情，指六輕麥寮港「抽沙養灘」造成有才寮大排出海口淤積嚴重，影響淺海牡蠣養殖及養殖區抽取海水困難，阻隔航道、退潮時台西漁港更無法行駛，昨邀集漁業署、工業局、環保署及雲林縣府相關單位會勘，決定先變更麥寮港養灘環評報告後再清淤，至於工業區解編將擇期再協商。

雲林淺海養殖協會總幹事林家安表示，麥寮港拋沙養灘，經常大量抽沙，導致有才寮排水出海口水門與舊虎尾溪、台西漁港淤積十分嚴重，衝擊漁業養殖，要求全面改善。

雲林牡蠣養殖發展協會代表邱俊壹說，雲林海岸被劃入工業區用地，嚴重影響海岸產業發展及勞動補助等相關權益，要求解編。台西鄉代陳文求表示，有才寮大排淤積導致文蛤養殖排水更加困難，屢造成潰堤風險。

陳椒華指出，清淤已十分迫切，因該區目前劃定為工業區，但實際上都在養殖，2、30年未見開發也不解編，使得漁民災損補助不了，公設也因權責及補助科目不符無從修繕，連抽沙清淤都困難重重，的確該檢討。

經討論後，決定由工業局就養灘部分於1個月內輔導麥寮港公司提出麥寮港環評書件變更，以利加速清淤；工業區解編放租給漁民、發展觀光，牽涉層面大，將由工業局及雲林縣府研議後再擇期協調。

雲林 漁民 陳椒華

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