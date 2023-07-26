台南運河汙染 議員促加速汙水接管

台南運河日前急降雨後截流站打開，上游汙水流到運河，造成魚屍漂流運河水面，因每年雨季重複發生，議員認為是雨汙分流做得不徹底，台南汙水接管率約2成7，大樓改管若比照透天厝由政府負責，將可達到事半功倍效果；水利局表示，環保局已完成魚屍清除，為維持運河水中溶氧，在中正截流站增設10台曝氣機即將完工，至於汙水設施只要管線可到達，都會主動辦理接管，但屬於大樓住戶責任範圍部分依規定均須由住戶完成雨汙分流後，市府協助接管。

議員李啟維表示，台南市汙水接管過去政府雖做了一些改善，也致力透天厝汙水改管，但透天厝種種主客觀因素進展有限，大樓改管若比照透天厝由政府負責將可提高接管率；而大樓汙水改管問題，是早期政府尚未有雨汙分流公設，申請建照必須把汙水處理放在地下室，造成大樓額外負擔和環境受影響，政府致力提高汙水接管，應從大樓開始做起。

水利局表示，經現場巡查，安億橋至臨安橋有零星死魚，環保局已派員清理完畢。為維持運河溶氧，在運河盲段區域（新臨安橋至金華橋間）鋪設10座曝氣設施，這2年已有相當成效，對於特殊狀況會持續加強曝氣。

水利局說，汙水下水道系統規畫施作區域，無論是透天住宅、集合式住宅、公寓或大樓，只要管線可到達，都會主動辦理接管；在辦理透天厝及大樓用戶接管前，均會辦理雨汙分流相關檢核作業，確保汙水收集到管線中，屬於住戶責任範圍部分依規定須由住戶完成雨汙分流後，市府即刻協助接管。

台南市去年完成公寓及大樓接管計194棟，8234戶，其中已配合廢（填）除改管者計91棟，5282戶，今年完成公寓及大樓接管計97棟，2889戶；另新建大樓管線未到達不分雨汙分流審查均要求設置切換閥，俟接入公共系統後直接切換，避免日後改管廢除影響住戶生活。