影／模擬被飛彈攻擊！台南民安九號演習爆破場面逼真 蔡總統確診缺席

台南市今天在安平港進行民安九號演習，現場總共實施廿八項操演，動員超過1300人，操演包括大型災害搶救，飛彈攻擊及爆裂物攻擊操演以及空中直升機救溺等，還有演練以干擾槍反制敵方無人機，也協同原能會演練輻射彈處理，都是首次登場亮點，為了更逼近實戰演練，現場到處都有震撼的爆炸聲響及火光，場面十分逼真，原本蔡英文總統預計到場校閱，卻因為確診而臨時缺席，現場還有疑似美軍人員與AIT官員一同在台上觀禮。

這次民安演習亮點包括消防局利用無人機及水下8軸無人載具進行車輛落水人員定位；海巡署11岸巡隊及義消通訊中隊利用遙控動力救生圈、及無人機吊掛救生圈等方式救援落水人員。警察局首次利用干擾槍演練反制敵特攻的無人機攻擊；橋樑遭破壞搭配刑事警察局防爆小組進行演練。還有化學工廠搶救演練結合高空砲塔車、救災機器人及UAV無人機協助救災，還有首次運用民間重工吊車吊籃協助倒塌建築物人員脫困、聯合原子能委員會演練輻射彈處理；利用陸上救災機器人砲塔，搭配瓦斯公司施放明火製造管線氣體外洩情境進行搶救演練；船舶遭攻擊人員落水，及建物倒塌大量傷患演練，由直升機配合執行傷患後送。