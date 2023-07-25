賴清德台中秘密餐會提阿扁參選經驗 政壇解讀要防「藍白合」

民進黨總統候選人賴清德昨晚低調到台中，參加「信賴之友會」餐會，強調「台中贏、民進黨在台灣就會贏」，並舉例陳水扁參選總統時，靠國民黨分裂、三角督贏得大選；兩千零四年面對藍營團結「連宋配」，民意團結，陳成功連任。政壇解讀，指今年選情「藍白合」可能性，強調黨內團結才會勝選。

明年總統、立委大選，各陣營紛紛聚焦中台灣；賴清德23日才到台中三處行程，昨晚又低調赴台中，與信賴台灣之友會台中主要幹部、黨籍台中立委候選人、市議員及黨公職等餐會。

賴清德在會中，除勉勵參選人、黨公職及向支持者喊話，團結拚勝選外，也提及過去陳水扁2000年、2004年兩次總統選戰中，泛藍分裂又整合的過程；政壇解讀，似在提醒防範「藍白合」，強調民進黨團結才能打贏大選。

賴清德也提到，蔡英文任內執政表現較馬英九好，但因認知作戰、假訊息，導致仍有不滿民進黨聲音；賴也說，這次是民進黨與共產黨直接對抗，每天有超過50則以上假訊息，透過抖音傳出發揮效應，應檢討加強對外論述能力。

此次與會人員中，不見立法院副院長蔡其昌、立委林靜儀身影。蔡其昌因於台北參加「信賴之友馬來西亞後援會」餐會，趕不回來參加；林靜儀則留守立院處理性平三法，未能出席。

民進黨台中市黨部主委李天生表示，今年選情「決戰中台灣」態勢明顯，台中是選戰重中之重，賴副也勉勵台中黨公職及各參選人，「台中贏、民進黨在台灣就贏」，團結一致，共同打贏明年總統選戰、民進黨立委席次過半。