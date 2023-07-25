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雲林登革熱新增6例確診 雇用孳生源清除人員驚傳染疫

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣本土登革熱今天新增6例確定病例，全縣累計確診88例，今天新增確診中，有一例個案是古坑衛生所雇用的孳生源清除人員，圖為示意圖，非當事個案。圖／雲林縣政府提供
雲林縣本土登革熱今天新增6例確定病例，全縣累計確診88例，今天新增確診中，有一例個案是古坑衛生所雇用的孳生源清除人員，圖為示意圖，非當事個案。圖／雲林縣政府提供

雲林縣本土登革熱今新增6例確定病例，全縣累計確診88例，今天新增確診中，有一個案是古坑衛生所雇用的孳生源清除人員，21日快篩陽性確診，因該個案平常活動範圍多在古坑疫情熱區，且執勤時有著防護裝備，是否因值勤染疫確診有待釐清，目前該個案症狀已緩解，逐漸康復中。

雲林縣衛生局今天公布新增6例確定病例，是7月21日至25日通報的NS1陽性疑似病例，2例經醫院通報確診，另4例為快篩站篩檢發現，目前經疾管署確認確診已累計88例，其中古坑鄉78例（東和村11例，高林村3例、荷苞村55例、古坑村1例、水碓村8例）、斗六市7例（鎮南里1例、仁愛里1例、公正里1例、溪洲里2例、成功里1例及榴南里1例）、台西鄉海口村1例、虎尾鎮公安里1例及林內鄉烏麻村1例。

新增確診中，有一例是協助清除孳生源的工作人員，經疫調為疑前往古坑鄉熱區工作被感染，該個案是七月中旬接受古坑鄉衛生所雇用，執行家戶內外孳生源清除工作，21日因不舒服經快篩為陽性，該個案平常多在疫情熱區，值勤時雖著防護裝備，但仍遭感染，故仍請欲至熱區活動時應落實做好防護。

雲林縣衛生局長曾春美呼籲民眾主動配合政府各項防疫措施，將落實「巡、倒、清、刷」，變成每日生活例行習慣，才能根絕孳生源，消除病媒蚊，遏止登革熱。

確診 古坑 衛生所 登革熱

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