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影／今年登革熱「沒重症？」 衛福部：今年提早爆發還很難說

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
今年登革熱「沒重症？」衛福部長薛瑞源表示，目前總案例還少、今年提早爆發，還很難說。記者周宗禎／攝影
今年登革熱「沒重症？」衛福部長薛瑞源表示，目前總案例還少、今年提早爆發，還很難說。記者周宗禎／攝影

衛生福利部長薛瑞元今天到最早爆發登革熱疫情的台南市仁德區成功里視察，記者詢問地方盛傳「這次確診者幾乎都是輕症」，薛瑞元回應表示，因全台目前才5百多案例，目前還很難與上次大流行比較，尤其這次爆發時間比上次民國104年提早一個多月，如果沒有迅速反應限縮流行範圍，很難說重症一定會比上一次少。

薛瑞元說，過去登革熱開始流行的時間是七月底到八月，今年卻是六月底就出現病例，「絕對不能掉以輕心」。

他說，颱風在這個時候出現，對登革熱防治是非常不利，因為戶外的化學防治病媒蚊難以進行，清除病媒蚊孳生源也不容易做好。

不過台南地區登革熱病媒蚊主要是埃及斑蚊傳播病毒，埃及斑蚊較喜歡在室內活動，縱然戶外防治比較困難，因颱風豪雨民眾減少戶外活動，戶內時間增多，更要趁這個機會把病媒蚊孳生源清除做好。

薛瑞元認為，颱風豪雨減少民眾外出、戶外人流減少，也有可能降低登革熱擴散速度、稍微舒緩疫情，算是各有利弊，防疫就要掌握有利的部分來加強。

今年登革熱「沒重症？」衛福部長薛瑞源表示，目前總案例還少、今年提早爆發，還很難說。記者周宗禎／攝影
今年登革熱「沒重症？」衛福部長薛瑞源表示，目前總案例還少、今年提早爆發，還很難說。記者周宗禎／攝影
今年登革熱「沒重症？」衛福部長薛瑞源表示，目前總案例還少、今年提早爆發，還很難說。記者周宗禎／攝影
今年登革熱「沒重症？」衛福部長薛瑞源表示，目前總案例還少、今年提早爆發，還很難說。記者周宗禎／攝影
今年登革熱「沒重症？」衛福部長薛瑞源表示，目前總案例還少、今年提早爆發，還很難說。記者周宗禎／攝影
今年登革熱「沒重症？」衛福部長薛瑞源表示，目前總案例還少、今年提早爆發，還很難說。記者周宗禎／攝影

登革熱 薛瑞元 病媒蚊

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