台南登革熱增33例累計557例 防治中心憂颱風過後案例驟增

台南市截止今日下午3點經疾病管制署研判確診33例本土登革熱確診病例，1例境外移入病例，目前累積本土病例為557例，今日33例分布狀況為永康區18例，東區7例，仁德區4例，北區3例，安南區1例，年齡介於18歲至80歲，27例是由診所或醫院通報確診，6例由防治中心擴大採檢發現。

衛生局表示，疾病管制署今日公布本市本土登革熱死亡個案，為48歲女性，7月16日出現發燒症狀，因症狀未改善於7月18日住院治療，7月19日進加護病房，7月20日因登革熱檢驗陽性而通報確診；經醫師同時診斷有中暑情形，後於7月21日因病況惡化不幸過世。依據現行該署死亡病例統計定義，登革熱確定病例於傳染病通報系統具通報及確診紀錄者，於確診後60天內(含)自然死(排除意外死、自殺、他殺、不詳)且死亡證明書之死因甲、乙、丙、丁任一有記載登革熱相關病名，即列入死亡統計。

衛生福利部長薛瑞元與疾病管制署長莊人祥到台南了解防治概況，聽取地方建議及需求，並給予專業建議，市長黃偉哲盼中央能全力支援南市防疫，並肩合作儘快將疫情控制下來。

薛瑞元提醒杜蘇芮颱風預期會為中南部帶來大範圍降雨，颱風期間若發布陸上警報，將無法進行清消工作，呼籲民眾除進行防颱準備外，務必於颱風來臨前，預先檢視家戶內外，清理閒置容器、廢輪胎、防水帆布或堵塞的排水通道等潛在孳生源，待颱風警報解除後也須主動巡視雨後是否有新增積水並澈底清除，不讓病媒蚊有機可趁。也請診所醫師持續主動詢問活動史並使用NS1快篩試劑進行檢測，以縮短病例隱藏期，維護民眾健康。

防治中心主任蘇世斌提醒，台南市登革熱本土化疫情進入第7周，隨著個案的累積增多到處擴散，涵蓋的範圍也越來越大，同時更注意到有很多是家戶內全家人被傳染，提醒住家內有很多積水容器而且養著很多的埃及斑蚊病媒蚊。這幾天正值颱風來襲，大家在家裡面避風避雨，病媒蚊也會往家裡面跑。將會造成更多的登革熱的案例被感染，而且是全家群聚，在過去經驗顯示颱風過後經常造成登革熱案例的驟增。