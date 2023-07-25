台南麻豆文旦「八分熟」今年甜度佳 農民盼杜蘇芮別來攪局

杜蘇芮颱風逐漸進逼，中央氣象局今天下午發布陸上颱風警報，台南文旦在8月中旬後將進入採收期，目前大約「八分熟」，正進入重要的生長期，農民無不嚴陣以待，台南主要產區在麻豆、下營等地，麻豆區農會總幹事孫慈敏說，農民會以支架固定果樹枝條，避免風勢造成大量落果，低窪地區則注意排水，嚴防外圍環流雨勢造成積淹水，影響文旦品質及收成。

孫慈敏指出，日前農會派員巡查果園狀況，因果園多半不依靠水圳等地表水，而是有地下水井供水噴灌、滴灌，受缺水影響不大，估計今年產量與去年相去不遠，但因缺少雨水滋潤，果實與去年相比略小一些，下個月進入採收期，農會已規劃好相關活動行銷。

孫慈敏說，現在正值文旦生長期，果實長到約「八分熟」，成熟時每顆大概會長到1台斤左右，這時期若受到強風吹拂，就會出現落果情形，這次颱風來襲農民都很擔心，除了疏通田間排水，也以支架固定果樹枝條，希望把損害降到最低。

柚農李佳翰說，雖然灌溉無虞，但雨水較少，果實個頭長不大，大果少了，賣相反而好，品質也不錯，他測試部分果品甜度已經來到11度，酸甜比恰恰好，讓他很期待下個月的收成，希望這次颱風不要來攪局。