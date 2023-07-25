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台南大內親子公園荒廢設備拆光 網：旅遊指南沒改差點踩雷

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
公園天然環境不錯，但設施年久失修荒廢，相當可惜。記者莊曜聰／攝影
公園天然環境不錯，但設施年久失修荒廢，相當可惜。記者莊曜聰／攝影

台南大內「西拉雅親子公園」占地超過5公頃，位於84號快速道路頭社交流道旁，園內的遊樂設施、木棧道、涼亭、吊橋等硬體因年久失修損壞，加上距離聚落較遠、使用率低逐漸荒廢，現在連當地人都很少進入，但網路上旅遊資訊並未隨著更新，還寫著有遊樂設施可提供親子遊戲，偶有外地民眾「誤入」，大嘆比「蚊子公園」還恐怖，相關單位則礙於經費不足，僅能勉強維護環境整潔，市議員穎艾達利認為，該公園天然環境佳，應設法活化。

「西拉雅親子公園」前身是1995年興建的大內公園，前縣府時代因一鄉一公園政策，加上台84線啟用，包含縣府、西拉雅風景區管理處都投入經費整建修繕，有遊樂設施、健行步道、遊園木棧道、吊橋等，甚至還能烤肉，吸引許多民眾前來，風光一時。

但遊客增加也造成園區破壞，又因新鮮感喪失加上後續維護不易，公所無力承擔，公園逐漸荒廢，縣市合併後則交由工務局管轄，光是南市就有89座公園都由工務局負責，依使用率排程維運，且預算有限，現在只能維持基本清潔度，設施損壞也無力修繕。

穎艾達利表示，他已多次接獲陳情，公園內吊橋損壞、步道封閉、水道淤積，如果沒有定期除草，連入口在哪都找不到，甚至還有民眾認為沒人去的蚊子公園，乾脆荒廢成原始森林就好，其實西拉雅親子公園天然環境佳，現況讓人唏噓，附近頭社居民希望能重新整修，提高使用率，多一處親近大自然的場域，串連走馬瀨農場、頭社公廨、天文館等景點，後續西拉雅文化相關活動也能在此舉辦。

南市府工務局公園管理科表示，西拉雅親子公園多半是鄰近區域民眾假日前來運動、健行，在經費有限的情形下，以維護園區清潔度為主，現有設備損壞後難以維修，將會進行拆除，也會視情況修護步道，維持基本功能，若使用率上升，再另行規劃。

台南旅遊網上資訊與現況不符，有網友「誤入」園區，大嘆踩雷。記者莊曜聰／翻攝
台南旅遊網上資訊與現況不符，有網友「誤入」園區，大嘆踩雷。記者莊曜聰／翻攝
公園目前由南市府工務局管轄，以維護園區基本整潔為主，相關設施損壞還得排程處理。記者莊曜聰／攝影
公園目前由南市府工務局管轄，以維護園區基本整潔為主，相關設施損壞還得排程處理。記者莊曜聰／攝影
園區一開始還開放烤肉，吸引許多人潮，後來縣市自治條例多規範公園內不可生火、野炊，也因此棄置不用。記者莊曜聰／攝影
園區一開始還開放烤肉，吸引許多人潮，後來縣市自治條例多規範公園內不可生火、野炊，也因此棄置不用。記者莊曜聰／攝影
因為經費有限，入口涼亭損壞多時無力修繕，只能圍起封鎖線不讓民眾使用避免危險。記者莊曜聰／攝影
因為經費有限，入口涼亭損壞多時無力修繕，只能圍起封鎖線不讓民眾使用避免危險。記者莊曜聰／攝影
台南大內「西拉雅親子公園」設備年久失修，加上使用率低逐漸荒廢，成了民眾口中的「蚊子公園」。記者莊曜聰／攝影
台南大內「西拉雅親子公園」設備年久失修，加上使用率低逐漸荒廢，成了民眾口中的「蚊子公園」。記者莊曜聰／攝影

親子 台南

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