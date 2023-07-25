台南登革熱病患急增 黃偉哲盼中央支援找國軍噴藥

台南本土登革熱病例急增，截至昨天確診累積524例，且杜蘇芮颱風來勢洶洶，天氣高溫有雨，社區病媒蚊密度攀升，使防堵疫情效果更加嚴峻。衛福部長薛瑞元、政務次長王必勝、疾病管制署署長莊人祥今率隊至台南視察，市長黃偉哲陪同在市府聽取登革熱疫情簡報，除了說明台南市近期登革熱防治作為，也請中央協助支援颱風過後國軍噴藥人力。

黃偉哲表示，從過去的數據顯示，颱風過後登革熱病例會先低後高，熱區可能隨時轉移，台南市目前急需化學噴藥人力支援，除了地方自行協調人力配置，也期盼中央能協調國軍補足噴藥人力，讓台南能平安挺過這波難關。

衛生福利部長薛瑞元表示，颱風過後才是考驗的開始，這次率隊來到台南疫區聽取地方目前的措施及遭遇的困難，中央與地方需充分溝通合作，希望儘快將疫情控制。

薛瑞元今日於會議中特別關切颱風過後噴藥人力調配，也一一垂詢台南市在防治分區、案例通報、快篩運用、稽查舉發等措施流程，下午由副市長趙卿惠陪同衛福部一行，深入仁德區視察第一線防疫同仁及慈濟志工現場孳清衛教及衛生局擴大採檢執行狀況。

台南市政府近期針對空屋、空地、建築工地、公園、市場、學校等高風險場所加強執法，嚴格取締陽性孳生源，台南市衛生局呼籲，因應颱風即將來臨，請民眾做好防颱準備，正值登革熱流行期間，防疫措施照常執行，如南市風雨達到人事行政總處所訂的天然災害停止上班及上課作業辦法所規定的強度而宣布停班停課，戶內外化學防治作業將暫停，依緊急噴藥貼單上的延後日期進行補噴。