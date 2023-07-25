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中颱杜蘇芮逼近台灣 葉菜漲3成

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
中度颱風杜蘇芮愈來愈靠近台灣，青江菜價格約漲3成。記者陳苡葳／攝影
中度颱風杜蘇芮愈來愈靠近台灣，青江菜價格約漲3成。記者陳苡葳／攝影

中度颱風杜蘇芮愈來愈靠近台灣，菜價因為預期心理而上漲，雲林西螺果菜市場分析，主因仍受天氣熱、午後雷陣雨及管理不易影響為多，上周六總平均價格每公斤33.1元，昨天每公斤37.7元，今天已漲至每公斤38.2元，漲幅約1成左右；西螺林姓菜農說，因不確定颱風路線，現在「見好就先收」加強採收，以免豪雨來襲損失更重。

西螺果菜市場目前市況以油菜、小白菜、青江菜及空心菜等葉菜類漲最多，均價從每公斤30元漲至40元，約漲3成左右；大宗蔬菜「菜王」高麗菜則因現階段非產季，每一件30公斤裝的價格從1100元漲至1200元。

西螺果菜市場人員指出，市場交易量昨日約890公噸，今天則為720公噸，承銷商預期杜蘇芮颱風影響應不大，今天的買氣不熱絡；近日價格方面確實有因預期心理微漲，不過菜價貴的主因仍與天氣時熱時雨和管理有關。

杜蘇芮颱風 均價

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