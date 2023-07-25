台西工業區海岸河口淤積衝擊漁養 中央地方設法清淤

時代力量立委陳椒華接獲雲林台西漁民陳情，指六輕麥寮港「抽沙養灘」造成有才寮大排出海口淤積嚴重，影響淺海牡蠣養殖及養殖區抽取海水困難，阻隔航道、退潮時台西漁港更無法行駛，今天邀集漁業署、工業局、環保署及雲林縣府相關單位會勘後，也經協商討論後，決定先變更麥寮港養灘環評報告後再進行清淤，至於工業區解編則將擇期再協商。

雲林淺海養殖協會總幹事林家安表示，麥寮港拋砂養灘，經常大量抽沙，導致有才寮排水出海口水門與舊虎尾溪、台西漁港淤積十分嚴重，衝擊漁業養殖，海域養不了蚵，養殖區也抽不了水，讓漁養生存受到嚴重威脅，他們要求全面改善。

雲林牡蠣養殖發展協會代表邱俊壹說，雲林海岸被劃入工業區用地，嚴重影響海岸產業發展及勞動補助等相關權益，他們要求解編，持續推展台西海岸觀光產業。台西鄉代陳文求表示，有才寮大排淤積嚴重，導致文蛤養殖排水更加困難，屢屢造成潰堤風險。

中央相關單位會勘後，針對淤砂及工業區解編等問題進行協商，立委陳椒華指出，清淤確已十分迫切，因該區目前劃定為工業區，但實際上都在養殖，2、30年未見開發也不解編，使得漁民災損補助不了，公設也因權責及補助科目不符無從修繕，連抽砂清淤都困難重重，政府的確該檢討。