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台西工業區海岸河口淤積衝擊漁養 中央地方設法清淤

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林台西工業區海岸及河口淤砂嚴重，漁民陳情衝擊漁養，時力立委陳椒華偕同中央相關單位踏勘並就法令限制設法解套以利清淤。記者蔡維斌／攝影
雲林台西工業區海岸及河口淤砂嚴重，漁民陳情衝擊漁養，時力立委陳椒華偕同中央相關單位踏勘並就法令限制設法解套以利清淤。記者蔡維斌／攝影

時代力量立委陳椒華接獲雲林台西漁民陳情，指六輕麥寮港「抽沙養灘」造成有才寮大排出海口淤積嚴重，影響淺海牡蠣養殖及養殖區抽取海水困難，阻隔航道、退潮時台西漁港更無法行駛，今天邀集漁業署、工業局、環保署及雲林縣府相關單位會勘後，也經協商討論後，決定先變更麥寮港養灘環評報告後再進行清淤，至於工業區解編則將擇期再協商。

雲林淺海養殖協會總幹事林家安表示，麥寮港拋砂養灘，經常大量抽沙，導致有才寮排水出海口水門與舊虎尾溪、台西漁港淤積十分嚴重，衝擊漁業養殖，海域養不了蚵，養殖區也抽不了水，讓漁養生存受到嚴重威脅，他們要求全面改善。

雲林牡蠣養殖發展協會代表邱俊壹說，雲林海岸被劃入工業區用地，嚴重影響海岸產業發展及勞動補助等相關權益，他們要求解編，持續推展台西海岸觀光產業。台西鄉代陳文求表示，有才寮大排淤積嚴重，導致文蛤養殖排水更加困難，屢屢造成潰堤風險。

中央相關單位會勘後，針對淤砂及工業區解編等問題進行協商，立委陳椒華指出，清淤確已十分迫切，因該區目前劃定為工業區，但實際上都在養殖，2、30年未見開發也不解編，使得漁民災損補助不了，公設也因權責及補助科目不符無從修繕，連抽砂清淤都困難重重，政府的確該檢討。

經一番討論，決定由工業局就養灘部分於1個月內輔導麥寮港公司提出麥寮港環評書件變更，以利加速清淤，並加強堤防、排水養護及維修，風機電纜埋設也加強與漁民溝通，維護海岸安全，針對工業區解編放租給漁民、發展觀光，因牽涉層面大，將由工業局及雲林縣府研議後再擇期協調。

雲林台西工業區海岸及河口淤砂嚴重，漁民陳情衝擊漁養，時力立委陳椒華偕同中央相關單位踏勘並就法令限制設法解套以利清淤。記者蔡維斌／攝影
雲林台西工業區海岸及河口淤砂嚴重，漁民陳情衝擊漁養，時力立委陳椒華偕同中央相關單位踏勘並就法令限制設法解套以利清淤。記者蔡維斌／攝影
雲林台西工業區海岸及河口淤砂嚴重，漁民陳情衝擊漁養，時力立委陳椒華偕同中央相關單位踏勘並就法令限制設法解套以利清淤。記者蔡維斌／攝影
雲林台西工業區海岸及河口淤砂嚴重，漁民陳情衝擊漁養，時力立委陳椒華偕同中央相關單位踏勘並就法令限制設法解套以利清淤。記者蔡維斌／攝影
雲林台西工業區海岸及河口淤砂嚴重，漁民陳情衝擊漁養，時力立委陳椒華偕同中央相關單位踏勘並就法令限制設法解套以利清淤。記者蔡維斌／攝影
雲林台西工業區海岸及河口淤砂嚴重，漁民陳情衝擊漁養，時力立委陳椒華偕同中央相關單位踏勘並就法令限制設法解套以利清淤。記者蔡維斌／攝影
雲林台西工業區海岸及河口淤砂嚴重，漁民陳情衝擊漁養，要求早日清淤。記者蔡維斌／攝影
雲林台西工業區海岸及河口淤砂嚴重，漁民陳情衝擊漁養，要求早日清淤。記者蔡維斌／攝影

雲林 漁民 陳椒華

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