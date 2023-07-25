消防通訊全面數位化 雲林花5年完成通報無死角目標

台南敬鵬大火、新屋保齡球大火、彰化喬友大火調查結果都發現無線電未在關鍵時刻發揮作用，造成消防隊員不幸殉職，雲林縣消防局花費5年時間汰換類比式無線電設備，並首創在救災主力車配置「第三部求救專用無線電」，達成通訊無死角目標，保護救災人員安全。

雲林縣消防局長林文山表示，消防無線電救災通訊原為類比式系統，在進行較遠距離收發信號時，易受地形或建築物阻擋影響，例如地下室、較厚的牆壁或是較厚的鐵皮，都可能導致收訊不良情形發生，近年已發生幾起重大火災造成消防員不幸殞命此改善無線電通訊品質刻不容緩。

雲林縣5年前逐步汰換舊有類比式無線電設備，將手提無線電列入個人裝備，配置外勤幹部每人2台、隊員每人1台，所有線上救災、救護車輛全數汰換為數位化設備，並在救災車輛配置第二部救災現場專用無線電，今年更首創在救災主力車配置「第三部求救專用無線電」，增設無線電專用機房、9個中繼台輔助站，達成通訊無死角目標，。

「第三部求救專用無線電」率先導入加強版MANDOWN緊急求救功能，若災害現場內部救災人員不幸發生緊急情況時，手提台可發出MAYDAY求救訊號並切換緊急求救頻道，同時移報救災主力車無線電車裝台發出求救警示聲並顯示求救人員姓名，即時確認受困消防員，並派遣救援小組使用緊急求救頻道入內救援。