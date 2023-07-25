杜蘇芮颱風逼近！嘉縣盤點防汛物資 加強沿海抽水設施
杜蘇芮颱風逼近台灣，嘉義縣長翁章梁今到朴子市過埤子抽水站視察防汛布署，整備264座抽水站、546座水門及228台移動式抽水機，其中有219部移動式抽水機已預布各鄉鎮，也加強沿海地勢低窪處抽水機組，翁章梁指示水利處嚴陣以待，24小時監測即時應對。
水利處指出，鄉鎮市公所盤點防汛物資，共有5265個沙包、510個太空包、400個沙包袋，水利處備有1萬5000個沙包、1000個太空包；也加強低窪地區洩水，栗子崙抽水站支援東石鄉，贊寮溝抽水站支援布袋鎮，水利倉庫支援全縣。
衛生局表示，已通知嘉義縣4家急救責任醫院、18鄉鎮市衛生所整備，山區6鄉鎮所轄土石流潛勢地區，共有31名血液洗腎患者；縣內14家一般護理之家，負責人務必做好因應颱風停電等預防，並備妥機構住民名冊、留守人員人力及所需物資。
翁章梁表示，近年防汛措施皆已智慧化，嘉義縣已將23座滯洪池排至最低水位，並在各鄉鎮設置244組路面淹水感測器，228組移動式抽水機都有GPS車載機，感測器可將淹水狀況即時回傳，藉此調動移動式抽水機，若有需求也可及時向各地公所反映。
水利處長林谷樺說，會即時掌握水門啟閉時機，調度移動式抽水機、清除入流渠道垃圾，並檢視防汛缺口、水情資訊預警，要求水門及抽水站管理人員通訊正常，隨時監控狀況，避免發生防汛缺口、妨礙水流及土石流等災情。
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