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杜蘇芮颱風來勢洶洶 文旦下月將採收果農好緊張
杜蘇芮颱風來勢洶洶，農民也跟著緊張，雲林縣文旦將在8月底採收，果農憂心風勢過大可能會讓文旦外皮受損，今天趕緊透過支架固定果樹枝條，降低損傷，雲林縣農業處表示，颱風來襲，呼籲農民加強田間排水疏通，如果有受災情形發生，請主動向當地公所通報，並可利用手機以及農委會「農產業天然災害現地照相APP」拍照存證，以利爭取相關救助。
颱風可能來襲消息一出，農民嚴陣以待，雲林文旦果農王善群利用支架、繩子固定果樹枝條，因為斗六文旦即將在八月底、九月初採收，現在正是果實生長的關鍵時期，最怕颱風攪局，因為狂風可能造成落果、破壞果實外皮，大雨也會影響文旦品質，「大家都很緊張」。
雲林縣長張麗善、農業處長魏勝德今天到文旦果園關心防颱情形，魏勝德說，針對比較容易傾倒作物像是香蕉、木瓜、文旦，盡量透過支架固定，減少風害影響，其餘各項田間作物也應疏通田區排水系統，避免積水對作物根系造成損害。
魏勝德說，養殖漁業像是牡蠣也應快速採收，並確保船隻和養殖堤岸的穩固，以防風災損失，室外養殖的鴨隻應盡快遷至室內，避免風災影響或淹水造成損失，農民也不要忘記強化溫網室結構，避免強風造成損壞，希望大家都能做好準備，平安度過颱風。
張麗善表示，縣府已請各鄉鎮市公所密切注意轄內農業災損情況，後續如果農民發現農作物有受災情形發生，請主動向當地公所通報，並可利用手機以及農委會「農產業天然災害現地照相APP」拍照存證，縣府將會爭取相關的救助。
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