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颱風杜蘇芮逼近 台南加強戒備易淹水熱區

中央社／ 台南25日電
台南市長黃偉哲。聯合報系資料照
台南市長黃偉哲。聯合報系資料照

颱風杜蘇芮逼近，台南市災害應變中心今天開設，台南市長黃偉哲表示，已對麻豆、安南、永康及仁德區等易淹水熱區加強戒備，且在山區易崩塌路段預布救災機具及人力。

黃偉哲今天在視訊會議中，向行政院長陳建仁報告防颱整備工作；黃偉哲感謝中央挹注防汛經費及國軍颱風期間支援，將密切關注颱風動態，確保民眾生命財產安全。

黃偉哲指出，台南市政府昨天已召開防颱整備會議，今天上午開設災害應變中心，加強水路、側溝、箱涵清淤，轄內60座抽水站、58座滯洪池、499台移動式抽水機已完成巡檢測試，防水擋板、防汛塊、太空包及砂包等也發放給37區公所運用。

適逢暑期輔導，黃偉哲要求各級學校確保師生校園安全，台南市已做好防颱整備部署，若有災情發生，將第一時間啟動搶救應變機制。

陳建仁表示，台南市易淹水面積占全台1/3，在中央地方通力合作下，許多工程與非工程治水措施成效斐然；颱風過境前後，務必加強登革熱孳清與防治，將災害損失降到最低。

台南市政府發布新聞稿，台南市山坡地分布14個行政區，土石流潛勢溪流48條，各項在建工程、施工橋梁等已加強防汛巡查，且在山區易崩塌路段預佈救災機具及人力。

此外，市府也在易淹水25區77里擇定44個部署點，規劃消防、義消、民間救難團體、船艇機具、救生船艇、消防車等，加強戒備。

黃偉哲 杜蘇芮颱風 陳建仁 台南

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