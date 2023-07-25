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注意！台南爆紅景點「台江阿嬤」颱風影響緊急封閉

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市「開江紀」位在四草大橋旁的「台江阿嬤」，成熱門拍照打卡景點。記者吳淑玲／攝影
台南市「開江紀」位在四草大橋旁的「台江阿嬤」，成熱門拍照打卡景點。記者吳淑玲／攝影

杜蘇芮颱風強度逐漸擴大，預期將對台灣南部造成嚴重影響，台南市文化局「開江紀」多處景點位在海濱，暑假期間成熱門的打卡熱點，為安全考量將全面暫停開放，其中「台江阿嬤」已圍起封鎖線，提醒民眾颱風期間千萬不要輕易涉險。

文化局表示，為慶祝台江建庄二百年，目前正在舉辦的「開江紀」裝置藝術展暨「棲身的港灣」十六寮民眾共創計畫成果展，展出以來引起熱烈迴響，其中位在四草大橋下的「台江阿嬤」，以及府城天險旁「美麗的蛻變」等作品，更成為打卡熱點，每天都吸引許多遊客及愛好攝影者前往拍照。

這些熱門展點都位在海濱，其中位在四草堤防上的台江阿嬤，晚間約7點左右會自動點燈，幾乎天天吸引大批民眾拍照，但受到颱風影響，站在堤防上已感受到海浪逐漸增強，文化局除派員加固以外，也拉起封鎖線，做好應變準備，；另位在鹿耳門鎮門宮府城天險的「美麗的蛻變」，有如七彩周心圓迷宮，也是爆紅景點，則呼籲民眾颱風期間不要靠近 。

因應颱風來襲，市長黃偉哲要求各局處全面動起來，多一分防備、少一分災害；文化局因為展館園區眾多，且遍布全市，不少位於展館更擁有寬廣的戶外空間及樹木，為避免強風豪雨將樹木吹倒，甚至影響結構，各園區從前幾天就開始加固淺根植栽，修剪樹幅。

此外，不少建築天溝及排水陰溝也常因阻塞影響排水，造成積淹水，也是重點清理區域，工作人員趕在颱風倒數階段加強整理，避免因為排水不良影響建築甚至展場。

台南市「開江紀」位在四草大橋旁的「台江阿嬤」，成熱門拍照打卡景點。記者吳淑玲／攝影
台南市「開江紀」位在四草大橋旁的「台江阿嬤」，成熱門拍照打卡景點。記者吳淑玲／攝影
台南市「開江紀」藝術裝置展，位在鹿耳門鎮門宮府城天險，有如七彩迷宮的「美麗的蛻變」，也成爆紅景點。圖／取自黃偉哲臉書
台南市「開江紀」藝術裝置展，位在鹿耳門鎮門宮府城天險，有如七彩迷宮的「美麗的蛻變」，也成爆紅景點。圖／取自黃偉哲臉書
台南市「開江紀」位在四草大橋旁的「台江阿嬤」，成熱門拍照打卡景點。記者吳淑玲／攝影
台南市「開江紀」位在四草大橋旁的「台江阿嬤」，成熱門拍照打卡景點。記者吳淑玲／攝影
台南市「開江紀」多處景點位在海濱，將全面暫停開放，文化局在打卡熱點「台江阿嬤」圍起封鎖線，提醒民眾颱風期間千萬不要輕易涉險。圖／台南市文化局提供
台南市「開江紀」多處景點位在海濱，將全面暫停開放，文化局在打卡熱點「台江阿嬤」圍起封鎖線，提醒民眾颱風期間千萬不要輕易涉險。圖／台南市文化局提供

杜蘇芮颱風 文化局 台江 豪雨

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