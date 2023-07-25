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南科帶動新市產業園區開發 斥資2.2億拓寬8米農路為20米

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
現況是8公尺寬的農路將拓寬為20公尺。圖／工務局提供
現況是8公尺寬的農路將拓寬為20公尺。圖／工務局提供

南科發展帶動周邊建廠需求，由經濟部與台南市政府合作開發的新市產業園區去年11月動工，配合新市產業園區開發所需的交通建設，工務局加速規畫「新市產業園區南側主要聯絡道路工程」完成發包，工程起於新化北外環（台19甲），迄至園區道路銜接，中間跨越烏鬼厝溪，總經費2億2126萬元，預計明年10月完工。

市長黃偉哲表示，新市產業園區南側主要聯絡道路工程經市府努力爭取112年度前瞻補助計畫，獲中央補助1億4841萬元，市府則籌配合款2489萬元，加上用地費中央補助3789萬元、市府配合款1007萬元，總經費約為2億2126萬元，工期為450日曆天。

工務局表示，配合新市產業園區開發所需，新闢建南側主要聯絡道路，目前現況為8公尺寬農路，牛稠橋則為預力I型梁橋，橋長30公尺、寬8.5公尺，完工後道路寬度為20公尺，橋梁寬度為21公尺，主要為提供園區建廠、日後營運及園區未來就業人口通勤使用。

工務局施作南側主要聯絡道路拓寬完成後，牛稠橋長約35公尺、寬21公尺，配置鋼構I型橋，橋梁南北兩側道路工程合計603公尺，寬度皆為20公尺；另外沿線配置管線單位包含台電、自來水、電信、瓦斯等重要民生管線，提供園區及附近居民使用。

工務局說，道路工程預計於2024年10月完成，以利配合園區廠商進場建設及營運需求，進而推動產業園區產業發展，提升國家經濟發展及就業職缺。可連接至台19甲線新化外環道，可快速串連至國道1號及國道3號，讓整個產業園區聯外交通更為順暢。

新市產業園區位於新市區永就段與番仔寮段、新化區永新段範圍內台糖公司「看西農場番仔寮分場」非都市土地，依循「產業創新條例」及「非都市土地開發審議作業規範」相關規定辦理「新市產業園區」開發作業。

新市產業園區去年11月12日動工，產業園區面積約69.22公頃，預計2026年可完工營運。未來以引進低汙染產業進駐為主，預計可望創造3千多個就業機會及每年150億產值，加上該園區鄰近南科、樹谷科技園區、永康工業區及永康科技工業區等，可同步支援相關產業鏈，形成一處新的產業聚落。

新市產業園區南側主要聯絡道路工程拓寬工區平面圖。圖／工務局提供
新市產業園區南側主要聯絡道路工程拓寬工區平面圖。圖／工務局提供

南科 黃偉哲

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