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東石塭港蚵棚平台下陷 將加高

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導

嘉義縣東石鄉塭港村民靠養蚵維生，作業平台年久失修下陷，加上海平面上升，每逢漲潮就無法使用，獲漁業署核定塭港第二漁港北側碼頭加高工程，今年將補助1800萬元，預計明年6月底前完工。有議員指出，地層一直再下陷，其他漁港的高度也不足；縣府回應，會逐年檢查安全性。

李姓漁民說，大家都在平台上綁蚵棚，再將蚵棚推到海裡養殖，近年作業平台邊緣出現裂痕，還有下陷問題，漲潮時平台就被海浪淹沒，蚵棚等維生工具恐遭沖走，「作業平台對蚵農很重要，真的需要增高」。

立委蔡易餘說，塭港第二漁港逾40年沒有更新，作業平台與海平面高度相差無幾，漁民作業不方便、導致海漂垃圾被沖上岸，有協助向漁業署爭取經費，縣府也多次會勘；縣府農業處漁業科長張建成說，加高工程包括塭港第二漁港北側及西側碼頭加高、北側作業區整建階梯，預計年底完成設計後向中央申請經費，明年初招標。

議員姜梅紅指出，嘉義沿海地層一直在下陷，已9座漁港輪番抬高，但近期網寮漁港、布袋漁港的高度又不太夠了；縣府農業處回應，會逐年檢查漁港安全，若因地層下陷影響堤防、碼頭高度，將編列經費做加高工程。

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